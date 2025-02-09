大S去世｜小S上載蝴蝶結髮夾圖片　一文看清韓國喪葬禮習俗

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，生前和她感情甚篤的小S昨（8）日在事發後，時隔7天更新IG限動，放出一張蝴蝶結的珍珠髮飾，雖然小S的經紀人尚未對髮夾用途做出說明，不過馬上有網友聯想到是跟韓國姊夫具俊曄有關。



在韓國，喪家女性有配戴蝴蝶結髮夾的文化，除此之外，本文也簡單整理了韓國一些和台灣有所不同的喪禮文化，帶讀者一起了解。

小S在社群上曬出蝴蝶結髮夾，網友猜測，跟韓國的喪禮文化有關。（instagram@小S）

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韓國喪禮流程

韓國跟台灣最大不同的是，韓國喪禮的日程相當短，過世後第三天就會火化，在火化前的三天，通常就是開放給其他親朋好友前往喪禮會場悼念。

而通常在韓國的喪禮會場，喪家通常也會準備餐食給來悼念的親朋好友吃，通常有辣牛肉湯、煎餅、酒，可以透過這個場合，和失去家人的遺屬們好好聊天，一起訴說對於故人的思念。

韓國喪禮會場通常會準備餐食。（《我的大叔》@tvN DRAMA YT）

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韓國喪禮服裝

跟大家在韓劇中看到的景象相同，喪禮上男性遺屬們會穿著正式服裝，並在手臂上別上袖章；女性遺屬則是穿著黑色裙裝，且會在頭髮上別上白色的蝴蝶結髮夾。前往悼念的親朋好友通常也會穿著正裝。

在韓國，喪家女性遺屬的頭上會別上白色蝴蝶結。（《我的大叔》@tvN DRAMA YT）

韓國喪禮弔念流程

通常到了喪禮會場後，會在現場準備的留言簿寫下姓名，同時轉交奠儀。到了遺照前，通常會先獻花、焚香（依照喪家準備有所不同），行跪拜禮後，再起身跟遺屬致意。

悼念時，喪家會站在一旁。（《我的大叔》@tvN DRAMA YT）

韓國奠儀習俗

跟台灣一樣，韓國的白包也有數字上的忌諱，韓國的白包數字忌諱「偶數」，所以通常會包3萬、5萬、7萬等數字，金錢多寡也是依親近程度有所差別。

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