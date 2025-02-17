取代特朗普接管加沙方案？英媒：埃及起草重建願景　擬排除哈馬斯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前提出加沙重建計畫，表示應由美國接管、主導重建加沙，將該地發展成旅遊點，引起極大爭議。英媒2月16日稱，埃及正與世界銀行擬定另一套重建計畫，重建過程將交給由技術官僚與公民社會代表組成的委員會負責，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）將不會參與該委員會。



英國《衛報》16日報道，加沙地區約有65%的建築物遭到戰火毀損，重建預計耗時3至5年。阿聯酋與卡塔爾願意為重建提供資金，但前提是要確保巴勒斯坦人可以留在加沙，而不必被迫在埃及或約旦尋求臨時或永久的避難。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

不過，歐洲消息人士透露，由於以色列拒絕提供明確的巴勒斯坦國家前景，阿拉伯各國不肯提供維和部隊，因而無法滿足以方的安全保障要求。而且哈馬斯未來在加沙的軍事地位尚未獲解決，相信埃及方案亦難獲以以色列支持。

報道稱，沙特阿拉伯尚未表態是否支持將哈馬斯排除在重建委員會外，而阿聯酋領導人的外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）則讚揚阿拉伯聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）呼籲哈馬斯退出加沙治理的言論，並形容這是「恰當且理性」之舉。

2025年2月13日，巴勒斯坦人在加沙北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營附近行走，他們旁邊滿布由被摧毀建築物形成的廢墟。（Reuters）

在巴勒斯坦自治政府佔主導地位的法塔赫（Fatah）成員Jibril Rajoub卻表示，該組織拒絕討論成立委員會的想法，認為這是「分裂（巴勒斯坦勢力）的前奏」。