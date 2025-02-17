日本國產米價漲幅創49年來新高　當地連鎖店轉用進口米

日媒2月17日報道，消費者物價數據顯示，日本2024年米價較上一年度漲27.7%，為1975年以來最大的漲幅。面對國產米價不斷上漲的情況，日本餐廳，包括各連鎖店，正透過轉而購買更便宜的進口米來應對。



日本共同網及日本放送協會報道，日本政府每年都會從美國和泰國等國家進口約77萬噸免稅米，把其中一部份出售給私營機構，並向私人進口的大米徵收每公斤341日圓的關稅。然而，基於國產米價格飆升，私人進口大米量節節上升，在今個財年截至3月，日本民間米進口量已達到創紀錄的468噸。

2017年9月6日，日本橫濱一見超市貨架上擺放着大米。（Getty）

日本餐飲集團Colowide最近開始在旗下三間連鎖店的部份門市使用加州米，該公司員工表示，透過調整蒸煮過程中的水量，他們可以將這些米煮成與國產米類似的口感和質地。

公司表示，鑑於國內米價前景不明朗，採用更便宜的進口米更容易維持公司的業務，但補充指日式餐點和旗下的壽司店將維續使用日本國產米。

報道提到，日本兩間大型牛肉飯連鎖店正也在採取類似措施，日本連鎖牛肉飯專門店松屋稱其已開始使用進口米。

這張攝於2019年12月23日的圖片中，可以看到位於日本東京的連鎖牛肉飯專門店吉野家旗下的門市。（Getty）

另一日本連鎖牛肉飯專門店吉野家也表示，當地旗下門市自去年以來一直混合使用國產米和進口米。