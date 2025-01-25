日本政府首次釋出儲備米應對「令和米荒」　經濟學家：太慢了

去年日本不少地方爆發米荒，甚至超市還祭出限購令，因為缺米，也讓2024年產的新米價格上漲2到4成左右。日本農林水產大臣江藤拓在1月24日的內閣會議後記者會上宣布，為了因應近期米價高漲的問題，政府決定釋出儲備米，以緩解目前稻米流通短缺情況。這是日本政府首次動用儲備米來穩定市場供需。



根據共同社24日報道，江藤拓表示，日本政府有責任確保消費者能夠穩定獲得食物供應。未來，政府將以國家回購為條件，向全國農業協同組合聯合會（JA全農）等集貨商出售備蓄米。日本農林水產省預計在31日召開審議會，討論修訂有關米價穩定的指導方針。

【延伸閱讀】保加利亞神婆預言2025年「滅世級巨災」 與法國星象大師預測相似

【延伸閱讀】保加利亞神婆預言2025年「滅世級巨災」 與法國星象大師預測相似（01製圖）

兩大已故預言家均曾預測2025年這巨大災難 點圖放大閱讀：

+ 15

自去年夏天的「令和米風波」以來，日本國內米的流通持續短缺，價格也居高不下。日本的主要白米產地，2024年產新米的價格比去年大幅上漲2到4成，而稻米種植面積排名第3的秋田縣，全農秋田將主要品牌米，預估價定為16,800日圓（約839港元），比2023年高出39%，新潟縣的「越光米」也高出22%。白米短缺的主因，除了受到氣候影響，還有2024年8月接連發生地震和颱風，造成民眾「囤米」，連稻米產地的新潟縣都出現缺貨。

據了解，日本政府截至2024年6月底已儲存了91萬公噸的儲備米。雖然依照法律規定，儲備米的動用條件是在生產量大幅減少時，農林水產省過去對此一直持謹慎態度，但如果以回購為前提，就可以進行利用，因此做出了這樣的決定。

目前JA全農等集貨商在與批發商進行交易時的「相對交易價格」，以2024年產米（截至去年12月）的所有品牌平均價格來看，每60公斤已經高達23,715日圓（約港幣1,183元），創下自1990年以來的最高紀錄。

【延伸閱讀】中國大媽日本新宿瘋搶Chiikawa場面混亂驚動警方 店家緊急關店

【延伸閱讀】中國大媽日本新宿瘋搶Chiikawa場面混亂驚動警方 店家緊急關店

點圖放大瀏覽：

+ 27

不過消息釋出後，也引發不少日本網友討論，日本經濟學家門倉貴史表示，「釋出儲備米的決定太慢了。由於供需緊張，自2024年夏季以來，米價已經飆升。為了保障人民的生命安全，政府不該害怕米價下跌。」也有網友呼籲：「無論如何，希望能夠提供『廉價米的選擇』，增加進口米配額。如果按照現在的情況發展下去，今年8月份左右價格可能會進一步上漲，或者由於擔心短缺和大範圍的災難囤貨，甚至在夏季之前可能會出現進一步的短缺和價格上漲。」

延伸閱讀：

中居正廣受害女爆富士電視台暗黑內幕 列女主播「性朝貢」行程表

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】