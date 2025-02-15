日本米價飆升一年漲82%　政府首度釋出21萬噸儲備米穩定價格

綜合日本媒體報道，日本米價在過去一年大幅上升82%。農林水產大臣江藤拓2月14日在內閣會議後舉行記者會，宣布將釋出最多21萬噸政府儲備米。這是日本政府首次動用儲備米，期望通過增加市場流通量，抑制不斷上漲的零售價格。



據日本政府調查顯示，目前在日本超市銷售的5公斤裝米平均零售價已升至 3,688日圓（約188.56港元），遠高於去年同期的2,023日圓（約103.43港元），漲幅達到驚人的82.3%。這一升幅讓許多消費者感到壓力，部份零售商甚至開始限購，以應對搶購潮。

日本米專門店スズノブ，坐落於寧靜的住宅區目黑。(圖/MATCHA)

日本放送協會（NHK）2月13日報道，農林水產省儲存了約100萬公噸大米，打算釋出其中的21萬公噸。儲備米將透過競標賣出，第1批釋出15萬公噸。競標將於3月舉行，農林水產大臣江藤拓表示，消費者可望於3月底之後開始買到儲備米。

報道引述農林水產省指，2024年日本收成的大米比2023年增加18萬公噸，但日本全國農業協會聯合會從農家收購的大米數量卻比2023年少21萬公噸。

2017年9月6日，日本橫濱一見超市貨架上擺放着大米。（Getty）

報道指，日本自1995年開始建立大米儲備機制，當年是為應對1993年發生的稻米嚴重失收及其後引發的恐慌性搶購。