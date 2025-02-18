以黎局勢｜撤軍限期18日屆滿　以軍稱仍會在黎巴嫩5地點留守

以色列與黎巴嫩去年11月達成停火協議，以軍需在60天內撤離黎巴嫩南部地區。協議經延長後至2月18日屆滿，但以軍稱仍將在5個地點駐有部隊，稱這些地點靠近以色列社區，又或位處可以俯瞰以色列城鎮的戰略有利位置，需要留守以保護以色列公民，最終將會把駐點移交黎巴嫩軍方，指此舉符合停火協議的機制。



圖為2025年1月26日，以色列軍隊被指在最後期限過後，仍留在黎巴嫩南部地區。圖為黎巴嫩南部村莊Kfar Kila，聯黎部隊車輛附近駐有救護車及黎巴嫩軍人。（Reuters）

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩（Joseph Aoun）表示，以色列軍隊應在2月18日的最後期限前撤離，但「擔心（以色列）明天無法實現全面撤軍」。

黎巴嫩去真主黨（Hezbollah）於16日表示，限期後仍留在黎巴嫩的以色列軍隊，將被視為佔領軍。黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）於1月27日曾稱，不會接受任何延長以色列撤軍期限的理由。

圖為2025 年1月26 日，以色列軍隊被指在最後期限過後，仍留在黎巴嫩南部地區。圖為黎巴嫩南部村莊Kfar Kila，黎巴嫩軍人戒備。（Reuters）

以色列曾佔領黎巴嫩南部長達22年，在真主黨持續襲擊下，以色列於2000年撤軍。至新一輪以巴衝突爆發，以色列和真主黨交火近一年，以軍於去年9月大幅升級軍事行動，透過空襲擊斃真主黨大部分高層領導，並派遣地面部隊進入黎巴嫩南部。