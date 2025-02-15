華盛頓空難｜調查指黑鷹兩大問題　高度讀數異常通訊中斷錯過指令

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日發生軍用黑鷹直升機撞擊美國航空（American Airlines）客機慘案，兩機上共67人全部身亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）2月14日披露初步調查，指軍機可能因通訊不完整，未聽清控制塔指示，並在撞擊前出現飛行高度讀數異常，導致悲劇發生。



綜合美媒報道，NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，黑鷹直升機的駕駛艙通話錄音顯示，控制塔在撞擊前發生數十秒時，出聲指示黑鷹由客機後方繞行，但是直升機駕駛員因通訊傳輸中斷未聽見「後方繞行」。

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生嚴重空難，一架載有3人的軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。華盛頓消防局指兩架飛機上共67人全數罹難，網上再次流出撞機一刻觸目驚心的影片。(X@TifaniesweTs)

霍門迪指通訊中斷的原因在於，直升機的咪高峰按鍵在控制塔指令傳入時被按下。報道引述美國安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）航空科學系教授William Waldock指，按下咪高峰按鍵會阻斷通訊，是航空業眾所周知的問題。

NTSB還指出，黑鷹內飛行員的高度讀數出現矛盾，一名飛行員稱飛行高度為300英尺，另一名則認為是400英尺，但黑盒數據顯示，實際撞擊時的高度為278英尺。確定黑鷹直升機具體飛行高度對調查十分重要，但目前未知讀數為何出現矛盾。

NTSB在2025年2月8日發布影片，其中顯示旗下成員正在檢查空難發生後的殘骸。（NTSB Via Reuters）

黑鷹直升機配備2種高度計來計算高度，一種依賴氣壓，一種依賴地面反射信號。NTSB目前還調查高度計的數據是否出錯，令飛行員誤判高度。