華盛頓空難｜調查指黑鷹兩大問題 高度讀數異常通訊中斷錯過指令
撰文：官祿倡
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日發生軍用黑鷹直升機撞擊美國航空（American Airlines）客機慘案，兩機上共67人全部身亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）2月14日披露初步調查，指軍機可能因通訊不完整，未聽清控制塔指示，並在撞擊前出現飛行高度讀數異常，導致悲劇發生。
綜合美媒報道，NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，黑鷹直升機的駕駛艙通話錄音顯示，控制塔在撞擊前發生數十秒時，出聲指示黑鷹由客機後方繞行，但是直升機駕駛員因通訊傳輸中斷未聽見「後方繞行」。
霍門迪指通訊中斷的原因在於，直升機的咪高峰按鍵在控制塔指令傳入時被按下。報道引述美國安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）航空科學系教授William Waldock指，按下咪高峰按鍵會阻斷通訊，是航空業眾所周知的問題。
NTSB還指出，黑鷹內飛行員的高度讀數出現矛盾，一名飛行員稱飛行高度為300英尺，另一名則認為是400英尺，但黑盒數據顯示，實際撞擊時的高度為278英尺。確定黑鷹直升機具體飛行高度對調查十分重要，但目前未知讀數為何出現矛盾。
黑鷹直升機配備2種高度計來計算高度，一種依賴氣壓，一種依賴地面反射信號。NTSB目前還調查高度計的數據是否出錯，令飛行員誤判高度。
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