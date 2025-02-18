紐約涉貪市長靠攏特朗普　以換取撤銷賄賂訴訟　4副市長集體請辭

美國紐約市4位副市長因不滿市長亞當斯 (Eric Adams) 配合總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執行遣返非法移民政策，以換取司法部撤銷對亞當斯的賄賂訴訟，於2月17日集體辭職以示抗議。



據《紐約時報》報道，第一副市長斯普林格（Maria Torres-Springer）、主管運營的副市長喬希（Meera Joshi）、主管衛生與公眾服務部的副市長伊索姆（Anne Williams-Isom）和主管公共安全的副市長帕克（Chauncey Parker）均已提交辭呈。

幾個小時後，有權罷免亞當斯市長的紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）在聲明中承認，四名官員的辭職「引發了人們對本屆市長政府長遠前景的嚴重質疑。」《紐約時報》引述消息人士稱，副市長們愈發覺得，他們不僅在被起訴的市長手下工作，亞當斯還為了個人利益，危及紐約市民的公眾利益。

2025年2月13日，紐約市長亞當斯（ Eric Adams）在紐約市市長官邸格雷西大廈（Gracie Mansion）舉行的少數族裔和女性企業 (M/WBE) 頒獎慶典上發表講話。（Reuters）

上週，司法部指示紐約南區聯邦檢察官撤銷對亞當斯的賄賂訴訟，以換取市長配合特朗普的移民打擊行動。亞當斯先前對五項指控表示不認罪，指控稱他多年來收受了豪華旅行禮物。市長亞當斯目前正面臨日益高漲的辭職呼聲。