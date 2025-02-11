特朗普不管海外賄賂、叫停起訴紐約市長　美國腐敗已無底線

特朗普（Donald Trump）2月10日簽署行政命令，即時停止啟動任何基於《海外反貪腐法》（Foreign Corrupt Practices Act）的調查或執法行動，所有現有海外反貪腐案件都要進行詳細審視。在該行政命令中，特朗普批評《海外反貪腐法》針對美國公民和企業的執法過於寬廣、難以預測，損害美國經濟競爭力和國家安全。白宮方面亦稱該法使美國企業因為不能做國際競爭對手都在做的事而處於劣勢。

特朗普簽署法令時表明：「這意味着美國將會有多很多生意。」

縱容美國企業賄賂外國

《海外反貪腐法》由司法部和美國證券交易委員會（SEC）執行，特別針對美國相關企業在海外的賄賂行為，過去一年就有大約30宗執法行動。（按：這些企業不一定要總部設在美國，只要企業有美國投資者或部份涉案行為在美國進行都會受到此法規管。）

《海外反貪腐法》牽連極廣，很多不同行業的著名企業都曾「中招」，例如投行高盛（Goldman Sachs）曾因馬來西亞的「一馬案」而被罰29億美元。（Reuters）

很多不同行業的著名企業都因此法「中招」：投行高盛（Goldman Sachs）曾因馬來西亞的「一馬案」而被罰29億美元；全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）及其最大競爭對手之一Trafigura都曾因為牽涉在巴西進行賄賂以取得生意而分別被迫向美國政府支付7億和1.27億美元；顧問公司麥肯錫（Mckinsey）去年才因為南非前總統祖馬（Jacob Zuma）時代的賄賂而被罰1.22億美元；美國國防巨頭雷神（RTX）同樣在去年因為賄賂卡塔爾官員而被罰超過9.5億美元……

在特朗普眼中，這些美國相關企業在世界各地不同國家的貪腐行為，只是生意的一部份。如果美國政府要「斤斤計較」，這將會阻礙它們在世界各地與其他國家企業的競爭，不利美國的地緣政治利益。

這似乎是特朗普一以貫之的看法。特朗普首屆任期內的SEC主席Jay Clayton早在2011年就曾發表過報告批評《海外貿貪腐法》，認為它阻礙美國企業收購海外生意。

2025年2月10日，美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

這種做法和特朗普只看錢、權，不顧任何規則、法律和意識形態的現實主義思維完全脗合。既然不執行《海外貿貪腐法》能有助美國企業在海外賺錢，為何要管它們？

放任腐敗的「歸順者」

同一天，司法部也下令曼哈頓的聯邦檢控當局停止對民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams） 的貪腐刑事案起訴，聲稱起訴在任紐約市長將會阻礙他配合特朗普驅逐非法移民出境的工作。

亞當斯去年9月成為了紐約市史上第一位被刑事起訴的在任市長。他收受土耳其方面資金賄賂的表明證據頗為確鑿，當中牽涉至少12萬美元免費機票等賄款，曾換取到他在土耳其總統2021年訪美前施壓紐約市政府相關部門加速審批土耳其新領事館的計劃。亞當斯在調查過程期間也頗為不合作，調查人員首次沒收他的電子設備時，他就沒有帶手提電話，到真的要他交出手機時，他就聲稱「忘記」密碼、不能配合解鎖手機。

亞當斯民望低落，最新民調顯示他只得27％支持。（Reuters）

被起訴後，亞當斯就忽然「特朗普上身」，將貪腐案包裝成拜登（Joe Biden）的政治迫害：由於德州共和黨政府常態用大巴將邊境移民送到紐約市，造成安置移民上的重大困難，亞當斯曾經批評拜登對紐約市支援不足以及拜登處理移民問題的手法。

特朗普在勝選之前也開始公開發言支持亞當斯。

亞當斯和特朗普其後愈走愈近。他在選舉日前表明特朗普不應該被形容為「法西斯主義者」。特朗普勝選後，亞當斯大讚馬斯克（Elon Musk），又提前同特朗普任命的「邊境沙皇」（border czar）霍曼（Tom Homan）見面，表達了雙方在強硬處理非法移民問題上的一致性。

在特朗普表示將會給亞當斯特赦之後，亞當斯更跑到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）晉見此時還未上任的特朗普。為了出席特朗普的宣誓就職儀式，亞當斯更一連取消了當日的幾個原訂行程。

如今，當特朗普政府的移民及海關執法局（ICE）到紐約市捉拿非法移民之時，亞當斯也原求下屬不要公開批評特朗普。

1月28日，新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）到紐約市視察移民及海關執法局（ICE）捉拿非法移民的執法行動。（Reuters）

到今天，亞當斯終於得償所願，獲得特朗普干預司法，停止對他貪腐的起訴。

在深藍紐約市中，這是政治上的「死亡之吻」，民意支持度屢創新低的亞當斯大概很難在本年的民主黨初選中跑出，但這至少讓他免於司法追究，未來也許可以學習今天的國家情報總監人選加伯德（Tulsi Gabbard）一般改投特朗普陣營，在共和黨政界中拿得一官半職。

同樣在2月10日，特朗普也特赦了因為收受賄賂賣出奧巴馬原有參議院議席而被彈劾下台、被判罪成收監的伊利諾州（Illinois）民主黨籍前州長布拉戈傑維奇（Rod Blagojevich）。後者被彈劾下台曾上過特朗普的《飛黃騰達》（The Apprentice）節目名人版。2020年，特朗普也為他減刑，將他放出獄。布拉戈傑維奇從此就力撐特朗普，當特朗普受到起訴時，他也公開為特朗普發聲。這次特赦，又是一次特朗普對於「歸順者」的獎賞。

2022年，FBI因為特朗普不當收藏機密文件而搜查海湖莊園之後，布拉戈傑維奇（Rod Blagojevich）公開為他辯護。（X截圖）

《海外反貪腐法》的不執法，以及特朗普對於亞當斯等「歸順表忠者」貪腐行為的「寬容」，看似是風馬牛不相及的事，卻突顯出特朗普2.0的美國政府已完全沒有基本的道德底線。

縱容、鼓勵甚至帶頭貪腐的特朗普2.0

對外，凡是符合特朗普喜歡的，又或者是符合他眼中的美國或個人利益的，他都能不顧任何規則的去做。二戰以來的國家主權、領土完整原則是可以侵犯的；種族清洗的大不諱（按針對加沙巴勒斯坦人）也沒有任何值得避忌的地方；《美墨加協定》（USMCA）等由特朗普自己簽訂的自由貿易協議可以隨意撕毀；北約75年跨大西洋盟友關係也是可以置諸不顧的。

反賄賂、反貪腐，對於任何為政者而言，理該是遠高於貿易協議或盟友關係的普世原則。但在特朗普眼中，如果不反貪美國企業能夠更容易擴張、更方便做生意，反貪就是笨蛋才會做的事。

對內，只要你願意誠心歸順特朗普，任何貪腐也是可以接受的。特朗普自己本身就是帶頭貪腐的人物。無論是Truth Social的股票，還是他上台前趕着發布的「特朗普幣」（$TRUMP），都構成了用金錢賄賂特朗普的方便之途。

特朗普幣（$TRUMP）的價格已遠低於剛剛推出時的水平，但其總市值還有32億美元。（CoinMarketCap）

特朗普當選之後，同特朗普有誹謗案爭議的多個美國媒體都決定庭外和解付錢了事。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）突然得到4000萬美元的合約去出品她自己的紀錄片。

同時，馬斯克身家自11月以來暴漲超過1500億美元，全靠人們炒「特朗普概念」。特朗普上任後，馬斯克的「政府效率部」（DOGE）幾乎可以存取到任何政府機密，亦有權大炒公務員，未來甚至會負責削減國防部開支，這同他SpaceX生意的利益衝突已經變成了一件見怪不怪得不必拿出來報道的事。

對於特朗普2.0各種政策或行動，包括驅逐移民、大削聯邦政府體制、對外亂加關稅等等，人們都可以有不同的意見。他的各種行動是否合法合憲，也可以留待律師們和法官們去爭辯。

但特朗普2.0對美國的最大潛在破壞，並不是他的任何具體政策，而是他對於腐敗毫無底線甚至是「以身作則」的縱容和鼓勵。