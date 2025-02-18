日本澳洲為太平洋島國培訓IT人才　冀制衡中國影響力

日本與澳洲政府攜手合作，為太平洋島國包括帕勞（Palau，又譯帛琉）和所羅門群島（Solomon Islands）培訓資訊科技（IT）人才。日澳兩國聯手被指是要結合力量，制衡中國日益增強的科技影響力。



《日經新聞》報道，日澳官員從周一（2月17日）起，在日本舉行為期三天的會議，討論數碼領域的相關議題，與會者來自太平洋島國論壇15個國家的數碼官員。

這是日澳政府首次在資訊科技培訓開展合作。據報道，這一合作框架在去年的日澳外交和防長2+2會議敲定，稱為日澳太平洋數碼發展計劃。有關內容是要為太平洋島國電信基礎設施發展提供資金和技術支持，其中包括鋪設海底通訊電纜等項目。

海底電纜現在變得日益重要，全球超過95%的網絡流量是透過海底電纜傳輸。（圖源meta，Engineering at Meta）

報道稱，日澳兩國聯手是要遏制中國在太平洋島國持續擴張的資訊科技影響力。中國推出的「一帶一路」，啟動了「數碼絲綢之路」為新興和發展中國家提供低成本的海底電纜、基站、通信終端等設備。中國正在通過經濟援助，擴大在該地區的影響力。

報道指，中國利用大量經濟援助不斷增強其在印太地區的影響力。該地區的許多島國依賴中國巨頭華為來建設其電信基礎設施。帕勞是一個重要的通訊樞紐，通過海底電纜與美國關島（美國軍事基地所在地）和日本相連。基於太平洋島國的通信基礎設施脆弱，因此迫切需要培訓能夠安裝和維護這些設備的人力資源。

在培訓期間，日本將提供開放式無線接入網絡（Open RAN）技術，這是一個可結合多家製造商設備來構建通信網絡的技術，其優勢是不依賴單一公司，能以低成本建設電信網絡。換言之，可讓相關國家減少對中國電信基礎設施的依賴。

日本將通過培訓介紹其數據政策和最新技術趨勢，並帶動日本私企參與這些國家的項目。當局將安排參觀日本互聯網倡議（IIJ）數據中心和日本電器（NEC）的資訊科技體驗設施。日本電信公司KDDI則負責講解海底電纜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

