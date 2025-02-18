越南國會通過政府數十年來最大改革計劃　料10萬公務員遭革職

越南國會正式批准一項數十年來最大規模的政府改革計劃，這個舉動將削減數萬個工作崗位，並從根本上精簡臃腫的政府機構，以實現宏大的經濟增長目標。



越南國會周二（2月18日）在河內舉行的特別會議上通過有關決議。

彭博社報道，估計10萬名公務員將受到影響，政府的目標是將部門、政府機構和勞務人員的規模縮減約20%，這是越南1980年代實行親市場化改革以來最大規模的調整。

報道指，根據改革計劃，越南政府將撤銷五個部門，其他部門將會合併，例如金融與規劃和投資部門整合。許多國有電視頻道關閉，多份報紙和雜誌停刊，信息渠道受到極大削減。

越南共產黨總書記蘇林在12月的一次演講中說：「有時我們必須吃苦藥、忍受痛苦、切除腫瘤，才能擁有健康強壯的身體。」

越南的生育率出現下降趨勢。圖為2024年12月21日，越南河內嘉林機場舉行的越南國際防務博覽會期間，一些孩子正在參觀。（Getty Images）

這些改革被視為實現總理范明政今年實現8％經濟增長的關鍵，越南還計劃在未來幾年實現兩位數的增長。

失業的數千名政府工作人員將獲得一系列補助。然而，隨着大量工人從公共部門湧入私營部門，許多人擔心找不到新工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

