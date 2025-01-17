越南擬取消監管障礙　允C919等中國客機在當地營運

越南政府1月15日表示，將考慮消除監管障礙，讓中國商用飛機旗下C919等民航客機可以在越南營運，初始階段可以通過與使用商飛飛機的中國航空公司合作，在越捷航空部分航線試飛。越南副總理陳紅河在與中國商飛董事譚萬庚會晤後，高度評價中國商飛在生產經營活動方面的成就，並表達了讓該中企與越捷等航空公司合作的意願。



路透社報道，中國商飛正尋求成為美國波音公司（Boeing）及法國空中巴士公司（Airbus）以外的新興飛機製造商，然而該公司旗下絕大部份的客機僅在中國國內營運，於國際市場缺乏影響力。

中國商飛一直把越南視為潛在市場，去年2月進行東南亞展覽推廣時，曾派遣兩架旗下飛機前赴越南作示範飛行。

2023年5月29日，越南河內，一面越南國旗在三星中心大樓外飄揚。（Reuters）

陳紅河表示，越南主要廉航或會先與採用中國商飛民航機的中國航空公司合作，在一些航線試用該公司旗下的飛機。

C919客機自元旦起開始滬港定期商業航班，為這款客機衝出國際做準備。外界都關注各地航空客運市場對C919需求會否增加。