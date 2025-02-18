美國傳有部長與政府效率部衝突辭職 華府證FAA僅裁400試用期職員
撰文：洪怡霖
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美國運輸部長Sean Duffy周一（17日）證實聯邦航空管理局（FAA）僅裁減少於400名員工，且全部是試用期員工，意味聘用年期少於1年，沒涉及航空管制與重要安全職務的人員遭解僱。
Sean Duffy周一在X稱：「事實是這樣的：光是FAA就擁有驚人的45,000名員工。不到400人被解僱，而且都是試用期，這意味着他們入職不到一年。零名空中交通管制員和關鍵安全人員被解僱。 」
《華盛頓郵報》較早前引述消息人士報道，儘管1月底華盛頓空難造成67人遇難後不久FAA，裁減數以百計的技術員與工程師，和政府承諾改善航空安全相違背。
與此同時，美媒引述知情人士指，由於就富商馬斯克旗下美國政府效率部（DOGE）要求登入敏感政府資料上發生衝突，社會保障部署理部長的Michelle King辭職。
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