馬斯克領軍政府效率部6人小組　全無公職經驗最細年僅19歲

美國媒體報道，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。弔詭的是，他們幾乎都無政府工作經驗，其中三人甚至可能仍未從大學畢業。這些成員獲行政命令授權「實現聯邦政府科技和軟件的現代化，以最大限度提高政府效率和生產力」，並獲得政府內部最高級別的權限，能夠讀取敏感個人資料，包括社會安全號碼等數據。他們的任命引發外界對政府數據安全與專業的憂慮。



據美國《連線雜誌》（Wired Magazine）報道，6名政府效率部成員背景介紹：

1. Edward Coristine，19歲

由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。圖為其中一名成員，19歲的Edward Coristine。（X@AntiqueMicroBus)

就讀於波士頓的東北大學（Northeastern University）的一年級生，年僅19歲的Edward Coristine是該小組中最年輕的成員。據報道，他在高中畢業後，曾於馬斯克旗下的Neuralink公司實習三個月，現於政府效率部擔任「專家」（expert），負責聯繫政府員工，審查他們撰寫的程式碼並要求他們證明自己的工作能力。

2. Akash Bobba，21歲

由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。圖為其中一名成員，21歲的Akash Bobba。（X@doctorbotis)

Akash Bobba是加州大學柏克萊大學（UC Berkeley）學生，曾於避險基金公司Bridgewater Associates 擔任投資工程實習生，也曾在Meta和Palantir實習。後者由矽谷知名投資人Peter Thiel創辦，同時是美國政府的重要數據分析供應商。

3. Ethan Shaotran，22歲

據報道，Ethan Shaotran創辦初創企業《Energize AI》，專門為人工智能專家招聘助理，該企業曾獲OpenAI提供10萬美元（約78萬港元）資助。他本身是哈佛大學（Harvard University）四年級學生，主修電腦科學。

由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。圖為其中一名成員，22歲的Ethan Shaotran。（哈佛大學網站)

Ethan Shaotran與馬斯克關係甚佳，曾組隊參加馬斯克旗下xAI公司舉辦的駭客松（Hackathon）競賽並獲得亞軍。

4. Luke Farritor，23歲

Luke Farritor曾於SpaceX實習，後來就讀於內布拉斯加大學（University of Nebraska）但中途輟學。

由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。圖為其中一名成員，23歲的Luke Farritor。（X@BrianRoemmele)

Luke Farritor去年曾利用人工智能技術破解一份燒焦的古希臘捲軸，該捲軸來自意大利龐貝古城，歷經2000年都無法解讀，他因此獲得70萬美元（約545萬港元）獎金。

5. Gautier Cole Killian，24歲

由全球首富馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期因旗下成員背景引發巨大爭議。該小組由六名年齡介乎19至24歲的軟件工程師組成。圖為其中一名成員，24歲的Gautier Cole Killian。（X@doctorbotis)

Gautier Cole Killian曾於加拿大麥基爾大學（McGill University）就讀至2021年，過去曾在高頻金融交易公司Jump Trading擔任工程師。報導指，他目前在政府效率部擔任義工（volunteer）。

6. Gavin Kliger，24歲

據《紐約時報》2月2日報道，Gavin Kliger曾於美國際開發署（USAID）發送內部郵件，告知部份員工3日在家辦公，不用返回華府辦公室。他曾表示，自己放棄七位數字年薪，選擇加入政府效率部「拯救美國」。

面對外界對6名成員背景的質疑聲音，馬斯克在其X帳戶撰文回應：「是時候承認了，媒體報道DOGE擁有全球最優秀的軟件工程師，這是事實。」