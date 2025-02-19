教宗確診雙側肺炎　呼吸道感染情況仍然複雜

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至18日仍然留院。梵蒂岡18日表示，方濟各獲確診患有雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。梵蒂岡同日稍早時間公布，教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。



圖為2025年2月14日，教宗方濟各（Pope Francis）入院前與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在梵蒂岡會面。（Vatican Media/­Handout via REUTERS）

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）18日表示，方濟各於前一晚睡得很安穩，並在翌日吃了早餐。路透社指雙側肺炎可導致呼吸困難，但引述梵蒂岡官員消息稱，教宗毋須使用呼吸機。

教宗14日因支氣管炎及輕微發燒，被送往意大利羅馬的羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡17日表示，教宗的呼吸道存在多重微生物感染，醫生已更改治療方法，以應對「複雜的臨床情況」，教宗將按需要持續留院，但目前情況穩定，已沒有發燒。

圖為2025年2月17日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續留醫的意大利羅馬的羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。