特朗普：最快4月2日宣布對進口汽車徵收25%關稅

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月18日表示，計劃向進口汽車徵收約25%的關稅，將於4月2日發布更多相關訊息。特朗普同時提到，4月可能對藥品及半導體晶片開徵25%關稅，而針對這兩個行業的一部份關稅在今年往後會持續提高。



據路透社報道，特朗普在海湖莊園召開記者會，闡述他的關稅計劃。特朗普14日（上周五）曾表示，向進口汽車徵稅最早將於4月2日實施，而他的團隊將在前一日提交報告，該報告將涵蓋特朗普重塑全球貿易可採取的關稅選項。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表講話。（Reuters）

報道指，特朗普過去一直指出美國汽車出口到國外市場遇到不公平待遇。

他多次提到，美國汽車出口到歐盟須繳付10%關稅，而歐洲汽車進口到美國僅須繳付2.5%的關稅，前者是後者的4倍。與此同時，美國對利潤豐厚的進口農夫車（pickup truck）徵收高昂的25%關稅。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園發表講話。（Reuters）

特朗普同日還表示，對藥品和半導體晶片行業也可能從4月開始徵收25%，而針對這兩個行業的部份關稅在今年餘下時間會持續提高。