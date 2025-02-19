中國駐世貿代表譴責特朗普關稅措施　警告或致全球經濟衰退

世界貿易組織（WTO）於2月18日舉行會議，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向自中國進口商品加徵10%關稅，中國駐世貿組織代表李成鋼譴責美國，並警告此類「關稅衝擊」有可能顛覆全球貿易體系，並導致全球經濟衰退。



圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

路透社報道，這是特朗普出台關稅措施，並促使北京採取報復性關稅後，世貿總理事會首次對日益加劇的貿易緊張局勢問題展開討論。多國貿易代表在會前表示，並不期待會議能立即取得任何成果。

據指出，李成鋼18日在閉門會議上批評，特朗普的關稅衝擊加劇了經濟的不確定性，擾亂了全球貿易，有可能引發美國通脹、市場扭曲，甚至全球經濟衰退。他認為，美國的單邊主義已造成威脅，可能顛覆建基於規則的多邊貿易體系。

圖為2022年10月5日，世界貿易組織（WTO）位於瑞士日內瓦總部的標誌。（Reuters）

此前中國已於2月5日向世貿提出申訴，指責華府的關稅措施是「歧視性和保護主義」，違反世貿組織規則。 不過，美國貿易代表提名人格里爾（Jamieson Greer）表示，世貿本身「存在嚴重缺陷」。

世貿總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）已敦促166個成員國，不要在關稅問題上進行報復，以避免發生「災難性」的貿易戰。