特朗普：本月底前或與普京舉行會面　有力終結俄烏戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月18日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）見記者時表示，可能在本月底前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。



據路透社報道，特朗普駁斥了烏克蘭對無法出席18日在沙特阿拉伯舉行的美俄會談的憂慮，並表示不會反對歐洲國家向烏克蘭派遣維和部隊。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表講話。（Reuters）

歐洲多國領導人近日提到如果能夠達成停火協議，將派遣維和部隊到烏克蘭提供安全保障。

特朗普在海湖莊園召開記者會時指：「在那裡（烏克蘭）駐軍沒有問題，我完全不會反對。」

圖為2025年2月18日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在沙特阿拉伯會面。（Reuters）

報道指，由美國務卿魯比奧（Marco Rubio）率領的代表團同日較早時後在沙特首都利雅德與由俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）率領的團隊就俄烏問題首次舉行談判。

特朗普強調，烏克蘭在幾年前就應該達成協議，他不認為烏克蘭應該擔心無法參與停火談判，並表示烏克蘭本應更早參與談判。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a- Lago）發表講話。（Reuters）

特朗普指：「我認為我有能力終結這場戰爭。我有可能在本月底前與普京舉行會面。」