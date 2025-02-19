巴西前總統博爾索納羅被控策劃政變　擬毒殺盧拉　或判監28年

巴西最高檢察官辦公室周二（2月18日）表示，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因密謀推翻其2022年大選失敗的結果而受到指控，罪名包括武裝犯罪組織、企圖暴力廢除民主法治、政變和暴力損害，可能面臨最高28年的監禁。



博爾索納羅和另外33人一起受到指控，其中包括他的幾名前部長以及一名前海軍高官。檢察官指控，該陰謀始於2021年，目的是破壞公眾對電子投票機的信任；2022年，博爾索納羅會見了大使和外交代表，討論選舉舞弊指控，「試圖讓國際社會為在總統選舉中不尊重民意做好準備」。

2024年7月7日，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在巴西坎博里烏舉行的保守黨政治行動會議（CPAC）上。（Getty Images）

在2022年末的總統選舉中，盧拉（Lula da Silva）以微弱優勢擊敗博爾索納羅勝選。

檢察官稱，博爾索納羅敗選後企圖發動政變，並批准毒殺盧拉的計劃；他的盟友亦策劃企圖暗殺一名最高法院法官。當局指博爾索納羅在2023年1月涉嫌鼓勵其支持者在首都巴西利亞集會，他們衝進並破壞了3個政府設施。當時距離盧拉上任總統僅1週。11月，前總統等37人因為涉嫌政變被展開調查，直到幾個月前才結束。

圖為巴西總統盧拉（Lula da Silva）。（Reuters）

據報道，若罪名成立，博爾索納羅可能面臨最高28年的監禁。這位前總統否認參與推翻盧拉政府的計劃，並告訴巴西雜誌《Veja》「從未同意任何計劃」。