巴西不會建立金磚國家貨幣　特朗普警告：若玩弄美元當心100%關稅

路透社引述政府官員表示，巴西今年擔任金磚國家（BRICS）主席國，不會推動該集團建立共同貨幣，但可能嘗試減少全球貿易對美元的依賴。向來反對取代美元地位的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（2月13日）表示，若金磚國家想「玩弄美元」，將對其徵收100%的關稅。



巴西官員表示，總統盧拉（Lula da Silva）等人在最近的金磚國家峰會上提出以共同貨幣取代美元，但該想法從未進入技術討論階段。

巴西是2025年金磚國家主席國。圖為巴西總統盧拉（Lula da Silva）。（Reuters）

▼特朗普警告BRICS

巴西已經經營當地貨幣支付系統（SML），由其中央銀行透過與阿根廷、烏拉圭和巴拉圭達成的協議進行管理。該系統允許交易直接以巴西雷亞爾結算，繞過美元作為中介，也消除了外匯合約的需要。

但並沒有金磚國家打算消除其美元儲備，甚至連盧拉也放棄為該集團制定新貨幣的念頭，但他上週仍辯護金磚國家有權「討論建立不完全依賴美元的貿易形式」。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

消息人士透露，上週，巴西財政部和央行討論了今年擔任金磚國家主席國的建議，其中包括跨境支付措施。