路透社：中國鋰公司停止技術出口　開始實施北京建議出口管制

撰文：聯合早報
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路透社周三（2月19日）報道，一間中國公司已停止出口用於處理電動汽車電池金屬鋰的設備，這表明製造商已經開始實施北京所提議出口管制。

據知情人士和路透社看到的文件顯示，江蘇久吾高科技公司上月通知客戶，從2月1日起將停止出口一種名為「吸附劑」的過濾設備。

路透社報道，中國江蘇久吾高科將從2025年2月1日起，停止出口一種名為「吸附劑」的過濾設備。（久吾高科）

分析人士稱，中國是世界上最大的吸附劑生產國，用於從鹽水或其他含有電池金屬的溶液中提取鋰，但基於北京方面不願分享數據，其市場規模可能很難確定。

另一間鋰提取技術公司高管匿名表示，江蘇久吾和另一家主要吸附劑生產商——藍曉科技新材料公司正在與政府就提案進行談判。

江蘇久吾和藍曉科技的代表未對路透社的提問作出回應。藍曉科技董事長一個月前曾表示，該公司海外擴張計劃包括向客戶轉讓技術。

藍曉科技官網截圖。（藍曉科技）

中國商務部1月2日發布關於《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開徵求意見的通知。此次目錄調整擬將電池正極材料製備技術納入限制出口部分，並計劃加強對提取金屬鎵和鋰的一些技術和工藝的限制。意見反饋已在2月1日截止。

路透社指出，行業中有些人認為，儘管上述僅是提案，但它已經對出口受限物品到「不友好國家」產生了威懾作用。中國一名國際律師稱，這對清潔能源行業的客戶產生了「寒蟬效應」。

電池巨企寧德時代在福建的一家工廠。（Reuters）

這名因問題敏感要求匿名的律師稱，中國商務部官員曾訪問多間公司討論提案，並在其中一間公司警告不要繼續進行一項正在談判中的10億美元（約78億港元）出口交易。他也說，銀行在批准出口融資時也要求提供額外的批准。

中國商務部未對路透社的提問作出回應。

路透社指出，儘管尚不清楚這些管制一旦實施，將會多麼嚴格，但提案本身表明，北京願意利用其在鋰礦開採和加工等關鍵礦產領域的主導地位，作為在與華盛頓的貿易戰中施加壓力的手段。

插圖攝於2023年7月6日，圖為中國國旗置於元素週期表上的鎵（Gallium）和鍺（Germanium）元素旁邊。（Reuters）

中國商務部去年12月宣布，將禁止對美國出口石墨、鎵、鍺等兩用物項。這些都是戰略金屬，廣泛用於軍事用途或半導體製造用途。

中國2023年曾限制鎵、鍺、稀土等材料出口，去年9月再對這種關鍵礦物及其相關元素實施出口限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

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