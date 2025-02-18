日本米價上漲掀炒賣潮？日媒：有中國人及跨行業公司囤米轉賣獲利

日本米價上漲，日媒2月16日報道，有稻農受訪時透露，在米價高企的情況下，近期有多名中國人及其他產業的公司向農家大量收購稻米，試圖轉賣牟利，引發外界關注。



身處千葉縣伊勢市的稻農藤平正一接受《朝日電視台》訪問時表示，多名中國人最近多次反覆前來詢問購買大量的米。

這張攝於2017年8月10日的圖片中，可以看到位於日本千葉縣西南部木更津市的稻田。（Getty）

報道提到，一名育有3個孩子的顧客向藤平正一購買了35公斤的米，而上述中國人卻要求購買10至20袋、高達600公斤的米。當藤平正一詢問用途時，對方坦承擬將買來的稻米分成5公斤包裝，在橫濱唐人街轉賣。

當地其他稻農也指出，近期的確有多名中國人以轉售為目的，試圖向他們大量收購稻米。不過，這些稻農大多與熟客合作，或透過直銷賣米，因此紛紛拒絕這些買家。

這張攝於2017年9月6日的照片中，可以看到日本橫濱一間超市貨架上擺放着大米。（Getty）

報道稱，由於米價高企，轉賣大米變成件有利可圖的事，除了中國人外，就連其他產業的公司也試圖在「轉賣大米」的市場中分一杯羹。藤平正一透露，曾有人力資源公司派員前來購米，以進行轉售類型的生意。

為應對米價不斷飆升，日本農林水產大臣江藤拓16日宣布，政府將釋出21萬噸「儲備米」進入市場，以穩定市場米供應。