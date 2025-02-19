特朗普：澤連斯基「根本不應該」與俄羅斯開戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月18日）似乎將俄烏之間長達三年的戰爭歸咎於烏克蘭領導人，稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）「根本不應該開啟這場戰爭」。



特朗普在總統競選期間就曾誓言要結束這場戰爭，並在周二在美俄官員會晤後在海湖莊園（Mar-a-Lago）重申，如果他擔任總統，這場戰爭根本不會發生。「我認為我有能力結束這場戰爭，我認為目前進展順利，」

特朗普之後似乎在指責澤連斯基：「你本應該在三年內就結束它，你根本就不該開始這件事，你們本來可以達成協議。我本來可以幫烏克蘭達成協議，讓他們可以保留幾乎所有的土地，而且不會有人被殺害，不會有城市被拆毀。但他們選擇不這麼做。」

特朗普接着痛斥上屆總統拜登（Joe Biden）「太可悲了」，然後再次批評澤連斯基。「個人層面我覺得他人還可以。但我更關心的是把本職工作做好。你擁有領導權力，但卻允許一場不該發生的戰爭繼續下去。」

在特朗普發表有言論之前，國務卿魯比奧（Marco Rubio）等多名美國高級政府官員同日較早時候在沙特與俄羅斯官員會面，討論修復兩國關係並結束俄烏戰爭。