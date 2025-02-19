法國擬19日召開第二次峰會　商討俄烏局勢及歐洲安全問題

英國媒體報道，法國政府計劃19日（周三）召開第二次會議，今次將邀請未有出席17日（周一）首次會議的歐盟及北約成員國領袖出席，就俄烏局勢及歐洲安全議題進行討論。



路透社引述兩名消息人士報道，今次受邀的國家包括挪威、加拿大、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、捷克、希臘、芬蘭、羅馬尼亞、瑞典及比利時。

圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

報道引述3名外交官指，會議將採用混合形式，各國領袖除了親身出席，亦可透過視像會議參與。愛麗舍宮暫時對報道未有回應。

據報道，在17日召開的首次緊急會議，出席的包括英法德意、北約及歐盟委員會的領導人。與會的領導人就可以為烏克蘭提供的安全保障進行評估，又談到歐洲應如何加快增加國防開支，以及如何應對美國與俄羅斯現時主導俄烏停火談判的不利局面。

2025年2月17日，法國巴黎愛麗舍宮，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）迎接北約秘書長呂特（Mark Rutte，右），兩人其後與其他歐洲領導人開會討論烏克蘭局勢及歐洲安全議題。（Reuters）

有歐盟官員指，有國家不滿首次會議僅邀請部份領導人，而並非全體歐盟成員國領袖。