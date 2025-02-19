白宮：Elon Musk非DOGE正式員工 無權做出政府決策
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的副手、富豪馬斯克（Elon Musk）負責帶領政府效率部（DOGE），但在白宮周一（2月17日）發出的文件中，表示他在政府的職位只是「白宮僱員」和「總統高級顧問」，並非DOGE的僱員，因此無權做出政府決策。
美國新墨西哥州等14個州的檢察長13日向華盛頓聯邦法院起訴，指控馬斯克未由特朗普經國會授權便享有「不受約束的法律權力」。
白宮行政辦公室主任費舍爾（Joshua Fisher）向法院遞交文件，澄清馬斯克是白宮僱員，身分是「特殊政府僱員」及「總統高級顧問」，並不是DOGE的僱員。
文件寫到：「與其他白宮高級顧問一樣，馬斯克先生沒有實際或正式的權力親自做出政府決策；只能向總統提供建議，並傳達總統的指示。」
自從特朗普第二個總統任期以來，馬斯克帶領的DOGE已席捲多個聯邦機構，進行政府部門改革，包括裁減數千名政府僱員。
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