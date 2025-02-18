Grok 3｜馬斯克xAI發表新一代聊天機器人　稱多項表現領先對手

美國富豪馬斯克（Elon Musk）2月17日晚上為xAI人工智能聊天機器人、 ChatGPT 競品Grok 3發布現場示範。他在預告時形容產品「地上最強」，究竟Grok 3是何物？為何要叫Grok？開發背景怎麼樣？今次就來一次揭秘看清楚。



背景資料

馬斯克與社交平台X（舊稱Twitter）logo。 （Getty Images）

xAI是馬斯克於2023年7月12日創立的AI企業，致力於建立AI，加速人類科學發現，其使命是增進人類對宇宙的集體理解。這也是他退出OpenAI董事會後，再次涉足AI行業。

Grok是什麼意思？

「Grok」一詞源於美國作家海因萊（Robert Heinlein）1961年的科幻小說《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land），意為「深入或直觀地理解（to understand deeply or intuitively）」。這意味着馬斯克期盼這款AI程式能超越機械的資訊處理模式，真正實現理解人類的情感和需求。

「Grok」一詞意為「深入或直觀地理解（to understand deeply or intuitively）」。（Getty Images）

Grok開發背景

2023年11月，xAI發布第一款大模型Grok 1。

2024年3月18日，繼續推出了參數量高達3140億的Grok 1.5模型，完全碾壓OpenAI GPT-3.5的1750億，成為當時參數量最大的開源大語言模型，除了具有文字理解能力，也能處理包括文件、圖表、示意圖、螢幕擷圖、相片等多種視覺資訊。然而，由於Grok 1在訓練時，未完全依賴真實世界數據，採用大量合成數據，導致處理真實世界中的細微差別與複雜性時，表現欠佳。

xAI推出人工智能聊天機器人程式Grok 3。（Getty Images）

2024年8月，Grok 2大模型發布，主要應用於訓練AI聊天機器人。雖然仍使用大規模合成數據，但同時融入了少量高品質真實世界數據，一定程度上彌補了初代模型在處理真實場景方面的缺失。與Grok 1相比，Grok 2在訓練數據的使用上，已有所改進。

Grok 3背後硬件實力如何？

Grok 3在宣傳以「十倍大的預訓練模型」、「具推理能力」及「AI代理能力」作為賣點，為了讓Grok 3更強大，xAI與戴爾（Dell）已洽談價值逾50億美元的AI伺服器供貨協議，預計今年戴爾將向xAI出貨含有英偉達（Nvidia，又譯輝達）GB200晶片的AI伺服器。

據傳xAI正在接洽潛在投資者，計畫籌集約100億美元資金，將用來擴大數據中心、進一步訓練AI模型，讓Grok 3的能力更上一層樓，此輪融資可能使xAI估值達到約750億美元。

Grok 3為何號稱世上最強？

圖為2024年3月11日拍攝的插圖，圖中可見xAI的Grok聊天機械人和ChatGPT 標識。（Reuters）

根據xAI的直播片段顯示，Grok 3與Gemini-2、DeepSeek、Claude等對手相比，在推理、傳統AI測試等方面都領先；馬斯克和xAI代表即場示範一個來回地球和火星軌跡的3D 模型程式碼，以及編寫一個加入「只限一整行同色才消除」新規則的特別版「俄羅斯方塊」。

彭博社早前報道，馬斯克稱Grok 3性能優於任何已發布的AI產品。它最大的特點在於引入「思維鏈」（chain of thought）的推理能力，使其能夠如同人類認知過程般，逐步處理複雜的任務，顯著提高模型「處理複雜查詢」與「提供更連貫、更有邏輯的響應能力」。

Grok 3在17日向X的Premium Plus訂戶率先公開，馬斯克表示正開發語言互動功能，讓大家可以透過對話形式的體驗，預計在下週推出。

然而最近中國AI初創公司深度求索（DeepSeek）推出的模型R-1，號稱低成本、高算力，引起全球關注。Grok 3是否能與其一較高下，還要看未來走勢。