馬斯克指逾2千萬百歲人瑞登記美國社保直呼詐騙　美媒談箇中原因

美國富豪馬斯克2月17日在社交平台X（舊稱Twitter）上發布圖片，稱社會保障數據庫中「未死亡」的超過百歲長者人數達到2000多萬，質疑有人謊報資訊，從美國社會安全局（SSA）騙取社會保障金。帖文引發熱議，也有美媒講述，原因相信與系統使用老舊程式語言COBOL而引起的顯示錯誤有關，而非真正有如此龐大數量的人瑞領取社會保障金。



馬斯克在帖文上傳一張表格的圖片，顯示社會保障數據庫記錄中有許多人年齡超過150歲，甚至有人年齡介乎360至369歲。他嘲諷道：「或許《吸血新世紀》（Twilight）是真的，有許多吸血鬼正在領取社會保障。」他又質疑符合社會保障安全金的人數（3.98億）遠遠多於美國公民的數量（3.41億），認為這可能是美國史上最大詐騙案。

馬斯克的帖文引發熱議，不少網民批評政府把關嚴重不力，浪費納稅人金錢，但也有美媒講述，實情可能並非這樣，美媒WIRED指，社會保障系統內包含數以百萬計已故人士的記錄，相信是與系統使用老舊、現今幾乎無人使用的程式語言COBOL，因而引起的錯誤有關。

文章指，由於COBOL語言沒有日期類型，在執行時依賴於將所有日期編碼至參考點，最常用是1875年，結果當輸入的出生日期缺失或不完整，系統便會預設以該日期為參考點，很多人年齡變成150歲。

WIRED又指，有關問題也曾在過去新聞報道上出現，在社會安全局2023年的報告中，指數據庫中98%的 「100歲或以上人口」並無收任何福利，報告又指數據庫不會更新，原因是「更新需要花費太多錢」。

2025年2月11日，馬斯克在美國白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普的演講。（Reuters）

《紐約郵報》指，美國社會安全局2023年7月發布的一項審計結果顯示，數據庫中有1,890萬名年齡在100歲或以上但未死亡的人；但根據美國人口普查局的數據，當時美國真正百歲老人只有8.6萬人。

普查局檢察長辦公室在審計中多次發現，經常有人年齡超過112 歲——儘管世上只有35人達到這一高齡，其中卻幾乎無人真正兌現社會保障支票。

審計也確實顯示，約有5.31億個唯一的社會安全號碼在流通，並且其中「數千個」可能被用於實施身分欺詐。