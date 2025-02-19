越南批准連接雲南跨境鐵路項目　冀加強越中兩國聯繫

越南議會批准一項耗資價值80億美元（約620億港元）的鐵路線計劃。鐵路線從其最大的北部港口城市海防（Hai Phong）向西延伸至與中國雲南省接壤的省份老街（Lao Cai），旨在加強兩國之間的聯繫，並使貿易更加便利。



據法媒記者在議會中報道，在周三（2月19日）的投票中，95％的議員投票支持修建這條鐵路。這條新鐵路線將穿越越南一些重要的製造業中心，三星、富士康、和碩等全球巨頭的所在地，其中許多企業依賴來自中國的定期零部件供應。

新華社引述越南政府提交的規劃方案說，鐵路主幹線全長約390.9公里，三條支線長約27.9公里，途經越南老街省、安沛省、富壽省、永福省、河內市、北寧省、興安省、海陽省和海防市等七省二市。

中國將通過貸款為項目提供部分資金。這是越南「兩廊一圈」（Two Corridors, One Belt）倡議中計劃修建的通往中國的兩條鐵路線之一，鐵路線與北京的「一帶一路」全球基礎設施計劃相連接。

本文獲《聯合早報》授權轉載

