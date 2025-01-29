越南男子自製鞭炮遇意外　右眼及手指被炸殘　醫生：別玩命

過年禁忌須要留意之外，最基本的「安全」更是首要之務；越南一名男子自製鞭炮施放的過程中，因爆炸情況「不受控」導致他當場身受重傷，經醫護人員緊急搶救後，雖然撿回一條命，但右眼、右手食指都因為受損嚴重不得不移除。



越南一名男子自製鞭炮被炸殘。（unsplash@etienne-girardet）

越南男子自製鞕炮，卻意外爆炸導致重傷：

+ 2

綜合《docnhanh》等外媒報道，事件發生在近日越南太原省富平縣；一名28歲男子全身是血被送到太原中心醫院，向醫師表示自己「將炸藥塞入塑膠管」自製鞭炮，卻在施放時發生意外，當場炸裂的塑膠管就像手榴彈碎片四散，讓他瞬間重傷。

【延伸閱讀】家居安全｜抽濕機亂用隨時釀火災！5大必知NG行為 唔定期清理濾網都有危險

+ 14

得知事情原委後，經過醫護人員的搶救、從傷口取出大量塑膠碎片，雖然幸運保住性命，但因為右眼受到嚴重損傷，不得不將其摘除，同時右手手指也被迫截肢，留下兩個永久性的損傷。醫師也藉此呼籲民眾「自製鞭炮」相當危險，切勿模仿。

醫師呼籲「自製鞭炮」相當危險，切勿模仿。（unsplash@xiaoyu-xie）

延伸閱讀：泰國曼谷賣豬仔陷阱？包車司機五大可疑行為露破綻 遊客果斷走人（點擊連結看全文）

+ 14

延伸閱讀：

首頁 國際 難逃看守所過年！ 尹錫悅「內亂主嫌」韓首起訴現任總統

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】