特朗普推翻拜登政策　美國暫停烏克蘭和拉丁美洲移民申請

兩名美國官員的消息和哥倫比亞廣播公司（CBS）獲得的一份內部備忘錄顯示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已暫停所有根據拜登（Joe Biden）政府三項計劃獲准進入美國的拉丁美洲和烏克蘭人的移民申請。



根據特朗普政府上周五（2月14日）發布的備忘錄，這項指令以存在欺詐和安全問題為由，暫停根據拜登政府三項計劃進入美國的移民提交的「待處理福利申請」。申請凍結將無限期實施，同時政府官員將加強審查程序，以減輕與國家安全和公共安全相關的擔憂。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅裏達州的海湖莊園（Mar-a- Lago）發表講話。（Reuters）

此前，特朗普政府已暫停讓移民根據拜登時代的假釋政策入境。但美國公民及移民服務局高級官員戴維森（Andrew Davidson）在上周五的備忘錄中下令，對已根據拜登政府的三項計劃獲准進入美國的移民提出的所有「待決福利申請」進行全機構「行政暫停」。

拜登政府的三項計劃允許一些有美國親屬的哥倫比亞人、厄瓜多爾人、中美洲人、海地人和古巴人來到美國等待家庭綠卡發放的程序。其中一項名為「團結烏克蘭」的政策，旨在為逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人提供安全避難所。在特朗普上任之前，大約有24萬名有美國擔保人的烏克蘭人通過這一程序抵達美國。另一個項目允許53萬名由美國公民擔保的古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人進入美國。

2025年2月1 日，委內瑞拉移民在哥斯達黎加和巴拿馬邊境的一個巴士站躲雨，他們試圖返回國內，因為美國總統特朗普的新移民政策使他們無法進入美國。（Reuters）

律師和專家指出，由於根據這些計劃獲准進入美國的人只獲得了臨時工作許可和通常持續兩年的驅逐保護，因此其中許多人申請了其他移民福利。

特朗普政府這一舉措可能會給許多正在申請各種移民福利的移民蒙上一層不確定性的陰影，這些福利將使他們能夠合法留在美國，在某些情況下，甚至是永久留在美國。

2025年2月5日，移民在佐治亞州亞特蘭大的美國移民和海關執法局外地辦事處排隊等候移民預約。（Reuters）

拜登政府援引的假釋移民法授權政府以人道主義或公共利益為由迅速接納外國人。受特朗普政府影響的移民具體數目尚不清楚。

拜登政府以前所未有的規模使用假釋措施，部分原因是為了鼓勵移民通過合法移民渠道，而不是非法越過南部邊境進入。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

