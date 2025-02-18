美俄外長會談4共識　美國：同意任命團隊　致力盡快結束俄烏戰爭

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論俄烏問題，但也被指未有讓烏克蘭參與其中。美國國務院發言人在會後表示，美俄同意任命高級別團隊，致力盡快結束俄烏戰爭。魯比奧指，雙方在談判中同意4個原則。



拉夫羅夫會後也表示，俄美同意建立解決俄烏衝突的程序，並為外交使團消除障礙。他稱俄方不會接受北約成員國的部隊出現在烏克蘭。

他又指這次會談有所功用，俄羅斯與美國代表團互相傾聽、聆聽，同意為全面恢復兩國合作創造條件。

美方發言人稱，雙方同意「各自任命高級別團隊，開始致力以持久、可持續和各方均可接受的方式，盡快結束烏克蘭衝突」。

發言人又指，魯比奧與拉夫羅夫俄羅斯外長會談時同意建立磋商機制，解決美俄關係之間的「棘手問題」。

魯比奧：同意4個原則

魯比奧指，雙方在談判中同意4個原則，包括恢復兩國大使館職員配置、籌組高級別團隊支持俄烏問題和談、探討美俄建立更緊密關係和經濟合作，還有「今天在場的我們五個人將繼續參與這一進程，以確保它以富有成效的方式進展」。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

俄方形容這次美俄外長會談「成功」。俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）2月18日表示，美俄外長會晤已經成功結束，指雙方「談得不錯」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經準備好在必要時與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行談判，並指烏克蘭有權利加入歐盟，但無法接受其加入歐洲的軍事聯盟。

據塔斯社指，美俄會談歷時4.5小時。兩方也有共進工作午餐。

烏克蘭未有參與會談引起外界關注，訪問阿聯酋的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月17日表示烏方沒有參與美俄會談，並重申基輔應該參與有關其自身未來的任何討論。他並補充稱19日會按照原定計劃訪問沙特，但與美俄會談無關。