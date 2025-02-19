誰在俄羅斯與美國的菜單上？　一張照片折射出冰冷現實

這是俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），在沙特進行外交談判，決定結束俄烏戰爭的現場照片。

這張照片，讓人立刻就能想起布林肯（Antony Blinken）那句名言，「不在餐桌上，就在菜單上」。這一刻，這句名言突然具象化了。

照片上，魯比奧和拉夫羅夫帶領的美俄雙方談判團隊，在長桌兩側分邊列坐，一臉嚴肅盯着鏡頭。作為東道主的沙特坐在居中位置。

沙特坐在談判桌上並不奇怪，因為人家是東道主，至少要發表個主持詞什麼的，等正式談判的時候就撤了。關鍵是談判桌上只有美俄兩國。

我們看，在這張事關烏克蘭命運，事關歐洲未來政治與安全格局，甚至在一定程度上事關未來世界大國格局的談判桌上，少了誰？

少了誰，誰就在俄美的菜單上！

可憐烏克蘭，它的命運就這樣被美國代表和主導了。一個拼死拼活打了三年仗、死傷了幾百萬人，丟掉了近五分之一國土面積的國家，到最後決定自己命運的關鍵時刻，連上桌發言為自己申辯的機會都沒有。

2025年2月14日，德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）與美國副總統萬斯（JD Vance，不在圖中）在出席慕尼黑安全會議期間舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

可憐歐洲，這場戰爭就發生在自家門口，深刻影響了與俄羅斯這個百年宿敵的關係。三年來，歐洲和美國一起協調軍事與外交行動，為烏克蘭提供了大量經濟和軍事援助，承受了戰爭帶來的絕大部分難民和經濟衝擊，到最後卻被特朗普一腳踢出了談判桌。

而這也是工業革命幾百年自歐洲走上世界政治以來，在決定歐洲重大軍事與安全事務的關鍵時刻，第一次連歐洲人自己上桌發言的機會都沒有！

歐洲人也嚐到了被一兩個國家，關起門、開場會，就被主宰國家命運的滋味。

看到這張照片，就不難理解為什麼烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）現在那麼焦慮，歐洲各國為什麼這幾天如喪考妣，輿論都憤憤不平。言語上的抽象解讀，和實打實擺在眼前的場景，給人帶來的心理衝擊，是完全不一樣的。

它就像一記重錘，狠狠地砸在了歐洲後背，像一隻奪命的匕首，插進了烏克蘭的喉嚨。國際政治的殘酷，實力政治與現實主義政治的冰冷，此刻都盡數赤裸體現在這張照片上。

在俄羅斯和美國菜單上的國家或地區肯定還不止烏克蘭和歐洲。這兩個國家勾在一起，烏克蘭和歐洲滿足不了他們的胃口。他們會不會把其它國家或地區寫到菜單上，私相授受其它國家或地區的利益，不用有任何懷疑。魯比奧自己在歷經4.5個小時的談判後就說，除了烏克蘭問題和雙邊關係，美俄還達成了「更廣泛的合作」。

所以，任何其它國家或地區，看到這兩個國家坐到一起，都要當心自己的利益。任何其它國家或地區，都不要因為和他們其中之一關係密切，而對自身利益可能被交易的危險掉以輕心。

甚至像沙特，作為東道主，一個石油大國，都不能不小心在石油能源問題上，和美俄這兩個能源大國產生潛在衝突。

害人之心不可有，防人之心不可無，是中國人為世人奉獻的古老智慧。