朝鮮士兵遭俘虜後爆料戰場上經歷　今後欲脫北投韓　韓國：願接納

一名在俄烏戰爭戰場上援助俄羅斯軍隊的26歲朝鮮士兵在遭俘虜後，2月接受傳媒訪問表示希望脫北投韓，韓國政府2月19日稱，願接納投誠者，並提供所需保護和支援。



26歲的朝軍士兵李某上月遭烏克蘭俘虜，他右臂和下巴受傷，他接受韓國《朝鮮日報》採訪時講述到俄羅斯的經歷，他本來居住在平壤，2024年10月隨隊出發前往俄羅斯，當時以為是作為留學生接受訓練，沒想到會參加戰鬥。

據他所指，朝方會在每500人左右的部隊裏，部署1、2名朝鮮保衛部要員，以監視和控制在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）的朝鮮軍人，又會向士兵謊指操控烏克蘭軍隊無人機的人是韓國軍人，令士兵以為是與韓軍戰鬥。

在與俄軍的合作上，他指彈藥、物資都是上層安排好，「全都由他們供應，士兵們和俄羅斯軍人不怎麼交談」，若然要交談，朝鮮士兵會用智能電話的翻譯功能嘗試溝通。

↓ 烏克蘭總統澤連斯基上月曾發布兩名朝軍士兵遭俘虜後的受訪片段，包括26歲朝軍士兵李某，他當時指仍有意回朝鮮 ↓

他稱在戰場上的一次撤退途中，遇到無人機襲擊，「救下我的人一個一個地死掉了，只有我一個人活下來」，他中彈受傷，然後遭俘虜，「如果有手榴彈的話，我可能會引爆自盡」。

他向傳媒指，有意先申請為難民後，前往韓國，並指「已下80%決心」。

韓國外交部19日表示，朝軍在憲法上屬於韓國公民，接納戰俘符合國際法上有關送還戰俘時尊重其個人意願的規定和慣例，若朝軍戰俘願意投韓並提出相關請求，韓國政府將根據相關原則和法律接納願意投誠的全部人員，並為其提供所需保護和支援。