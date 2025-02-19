巴基斯坦駭人槍殺案　武裝分子截停巴士　檢查乘客身份證後殺7人

巴基斯坦南部俾路支省（Balochistan）2月19日發生駭人槍殺案，有武裝分子截停車輛，檢查乘客身份證件，然後把7名乘客拉下車並射殺，遇害者全部為旁遮普省（Punjab）居民，暫未有組織宣稱對此次襲擊負責。



據路透社等媒體報道，事發當時約有40名男性武裝份子在俾路支省巴爾坎（Barkhan）地區的一條高速公路上截停多輛汽車和巴士，檢查乘客的身分證件。當地官員Saadat Hussain表示，有7名搭乘巴士前往旁遮普省會拉合爾（Lahore）的乘客被拉下車、排成一排後被槍殺。他們全為旁遮普省居民。

當地官員指，發生襲擊的地區已經封鎖，襲擊者已逃走。武裝分子的動機亦不清楚。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）表示將讓「傷害無辜公民生命和財產的人將付出沉重代價。」

俾路支省與阿富汗、伊朗接壤，且自然資源豐富，但分裂主義武裝組織在這裏十分活躍。這些武裝組織去年以來屢次對旁遮普省工人發動襲擊，包括去年8月的連續6次襲擊，武裝分子在24小時內將逾20名旁遮普省人從車上拖下並槍殺。

據英國「皇家國際事務研究所」（Chatham House）去年發表的文章，有許多旁遮普省勞工被俾路支省的工作機會吸引，去往當地，但當地人則擔心可能會淪為省內的少數族群，或是在工作競爭中輸給來自旁遮普省的工人，而對旁遮普省人持有敵意。