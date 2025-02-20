意大利威尼斯嘉年華開幕　15萬遊客湧入街道逼爆水都｜有片

意大利媒體報道，威尼斯（Venice）一直是熱門的觀光勝地。意大利年度盛事威尼斯嘉年華（Carnival of Venice）2月14日開幕，吸引15萬名旅客在情人節周末前往朝聖，但大量旅客同時湧入街道，造成嚴重堵塞。從網上流出的影片可見，現場人潮湧動，部份旅客舉步維艱。



網民分享意大利威尼斯舉行嘉年華期間，街道被旅客「逼爆」的影片：

意大利英文媒體Wanted in Rome2月19日引述《晚郵報》（Corriere della Sera）報道，上周末約有15萬名遊客湧入威尼斯，他們被「情人節、陽光和狂歡節的完美結合」所吸引。

從網上的影片可見，旅遊在擠擁的街道被逼得動彈不得，當地富特色的窄巷被擠得水洩不通，而旅客則試圖欣賞景點並參加大運河（Grand Canal）遊船等活動。

據報道，威尼斯嘉年華會是當地每年最重要的慶典之一，每年都在大齋首日（Ash Wednesday）前2個星期開始，並在懺悔節（Shrove Tuesday）結束；此慶典是以各式各樣精美製作的面具而聞名於世。

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報道指，今年的嘉年華活動將持續到3月4日，之後威尼斯將對旅客收取「一日遊入城費」（day tripper entrty fee）。根據收費準則，從4月18日到7月27日共54日，這座旅遊之都將主要在周五至周日及公眾假期期間收取入城費，以儘量減少旅客數量及舒緩對當地居民的影響。

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據當地旅遊部門的規定，旅客若提前至少四天預訂門票，費用為5歐元（約40.55港元）；而臨時決定前往的旅客則需支付10歐元（約81.09港元）。

這項收費不適用於當地居民以及打算在威尼斯過夜的旅客。