特朗普續向媒體宣戰　駐外使領館被要求退訂《紐時》等6間機構

由美國《政治報》（Politico，也譯作「政客」）「收受美國際開發署資助」而起的美國聯邦政府「退訂潮」，正波及越來越多媒體和部門。美國《華盛頓郵報》2月18日披露，美國務院已要求駐外使領館取消所有「非關鍵」的媒體訂閱，並點名了包括《政治報》在內的6家美國和國際媒體為優先取消對象。



報道稱，其看到的一份美國務院11日通過郵件發給各美國駐歐洲使領館的備忘錄指，考慮到削減聯邦政府開支這一「優先事項」，「請各機構立即對所有非學術或專業期刊的媒體訂閱（出版物、期刊和報紙）的非任務關鍵型合同/採購訂單下達停止工作令」。

據一名不願透露姓名的美國務院官員說，該指令適用於全球數百個美國駐外大使館和領事館。

據悉，美國務院另一份14日發布的備忘錄還點名了6家新聞機構，要求美駐外使領館採購團隊優先終止與它們的訂閱合同：英國《經濟學人》雜誌、美國《紐約時報》《政治報》、彭博社、美聯社和路透社。

圖為美聯社高級副總裁兼執行編輯Julie Pace在2025年2月11日在美聯社網站上發布聲明，指不可接受特朗普政府的做法。（截圖自美聯社網站）

報道說，這些美國駐外公務員被告知，他們也可以申請續訂，但「必須在一句話之內」解釋續訂的理由，可接受的理由包括該訂閱會影響美國人員或設施的安全，或是受相關法律或條約要求，或是能滿足使美國「更安全、更強大、更繁榮」三個條件中的任意一個。

據澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）去年2月統計，美國在海外設有271個外交辦事機構，位居全球第二。

作為制定和執行美國外交政策的關鍵機構，美國務院往往需要通過新聞及時了解各地動態和輿情，指導其對外溝通策略。《華盛頓郵報》說，有匿名美國務院官員向其表達擔憂，認為退訂報刊會讓使領館無法獲得完成任務所需的信息，妨礙美國「對威脅的評估」。對此，美國國務院發言人尚無回應。

2025年1月31日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在每日簡報會上發表講話。（Reuters）

就在上述備忘錄發佈的前一周，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）宣佈，美國聯邦政府正取消與《政治報》的訂閱合同。此後，包括美國農業部、美國國家航空航天局（NASA）在內的機構很快宣佈跟進。另據「政府效率部」（DOGE）6日推文，美國務院當天證實已取消訂閱美聯社，美財政部則取消了對《紐約時報》的訂閱。

美國Axios新聞網6日援引一封內部電子郵件披露，白宮已指示美國總務管理局（GSA）取消「所有媒體合同」。郵件顯示，白宮方面特地點名了《政治報》及其旗下專攻環境與能源議題的E&E News、英國廣播公司（BBC）和彭博社。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美國和國際主流媒體之間可謂積怨已久，上述被提及的幾家新聞機構過去都受到過特朗普的公開批評。特朗普認為，這些媒體的報道偏向民主黨和自由主義敘事，對共和黨存在偏見，常常指控其報道「假新聞」。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a- Lago）發表講話。（Reuters）

此次風波起源於《政治報》一次「欠薪」。美國旗語新聞社（Semafor）此前4日報道稱，《政治報》因「技術故障」未能及時向員工發放工資。當時，美國國際開發署（USAID）遭裁撤一事正鬧得沸沸揚揚，該機構資金也被凍結。這引發了一些社交平台用戶的聯想。

美國保守派政治評論員貝克爾（Kyle Becker）5日在社交媒體上曬出查詢美國聯邦支出數據庫網站（USAspending.gov）的截圖。截圖顯示，美國聯邦政府機構在過去12個月內向《政治報》支付了820萬美元（約6378萬港元）。「有趣的事實：@Politico 收受了USAID的資金。」貝克爾寫道，「現在一切都說得通了。」

這一猜測很快在親共和黨的社媒矩陣中獲得廣泛傳播，最終引得白宮表態發聲。《政治報》方面則回應稱，這是美國聯邦機構訂閱其付費版內容的資費，否認其「受益於政府項目或補貼」。《政治報》還強調，820萬美元（約6378萬港元）是美國各聯邦機構訂閱費用總額，USAID只佔其中的2.4萬美元（約18.67萬港元）。

不過，最關鍵的還是820萬美元（約6378萬港元）這一高到令人咋舌的數字，許多共和黨人士對此不滿，認為美國納稅人的錢被浪費。這也催生了更多類似陰謀論的指控，如「《政治報》替民主黨洗錢」等，但這些說法暫無有力證據支撐。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）站在白宮橢圓形辦公室，觀看小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr，不在圖中）宣誓就任衛生與公眾服務部長（Secretary of Health and Human Services）的儀式。（Reuters）

事實上，這也並非特朗普政府首次通過退訂「槓」上美國主流媒體。2019年特朗普首個任期內，白宮就曾宣佈將終止訂閱《華盛頓郵報》和《紐約時報》，並敦促所有聯邦機構跟進。不過，據美國有線電視新聞網絡（CNN）說，尚不清楚聯邦工作人員當時是否真的被迫停止訂閱。

值得一提的是，早在2018年，特朗普的前白宮首席戰略師班農（Steve Bannon）就曾表示，特朗普真正的對手並非民主黨，而是媒體。如今特朗普重新入主白宮，也確實着手改變媒體生態。美媒近日報道稱，特朗普政府正在重新定義新聞發布規則，將播客、網紅和保守派新媒體推向中心舞台，同時削弱傳統媒體影響力。

《華爾街日報》8日在一篇文章中說，播客，尤其是那些擁有年輕、男性、保守派聽眾的節目，幫助特朗普贏得了2024年大選。現在特朗普政府正在給予這些播客主持人以及一些社交媒體網紅在白宮新聞發佈室中嶄露頭角的機會。白宮新聞秘書萊維特打破傳統，宣布設立「新媒體」席位，向非傳統媒體開放了新聞發佈室的大門。截至6日，白宮已收到11500份申請。

圖為2025年2月12日，美國白宮發言人萊維特 （Karoline Leavitt）主持新聞發布會。（Reuters）

與此同時，美國五角大樓在1月底撤銷了《紐約時報》、全國廣播公司新聞台（NBC）、全國公共廣播電台（NPR）和《政治報》的專屬辦公室，並用親共和黨的《紐約郵報》、同一個美國新聞網、布賴特巴特新聞網和《赫芬頓郵報》取而代之，作為年度輪換的一部分。7日，五角大樓再次調整媒體機構名單，撤換CNN、《華盛頓郵報》、《國會山報》和「戰區」專欄，邀請《華盛頓觀察家報》、大全新聞網、每日來電網站和「新聞自由」組織入駐。

本文獲《觀察者網》授權轉載

