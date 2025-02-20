澤連斯基今晤特朗普俄烏特使 英媒：施紀賢、馬克龍下周訪美斡旋
撰文：王海
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英國媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於2月20日（周四）與到訪的美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）舉行會面。與此同時，美國家安全顧問表示，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）下周將訪問華盛頓，與美方商討俄烏局勢。
路透社引述澤連斯基報道，他期望烏克蘭同胞能夠保持團結和勇敢，在與美國交往的關係中保持務實和富「建設性」。
烏克蘭總統澤連斯基發布影片，指將於20日與美國俄烏特使凱洛格舉行會面：
澤連斯基在社交媒體發片指出：「我們憑藉自己的力量堅強地站穩了陣腳。我依賴烏克蘭的團結、我們的勇氣，歐洲的團結和美國的務實主義。」
澤連斯基表示他將於周四（20日）與美國俄烏特使凱洛格舉行會晤：「對我們來說，這次會談以及與美國的整體合作必須是具建設性的，這一點至關重要。」
據路透社同日報道，美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，英國首相施紀賢和法國總統馬克龍下周將訪問華盛頓，與美方商討俄烏局勢。
當被問及俄羅斯和烏克蘭達成和平協議的可能性時，沃爾茲在接受霍士新聞採訪時表示：「我們正與各方保持接觸，下一步我們將派出技術團隊開始討論更多細節。」
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