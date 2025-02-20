特朗普指澤連斯基是「獨裁者」：再不行動連國家都要失去

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）「隔空交火」。特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」（A Dictator without Elections），並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」



據路透社報道，特朗普18日似乎將俄烏之間長達三年的戰爭歸咎於烏克蘭領導人，稱烏克蘭總統澤連斯基「根本不應該開啟這場戰爭」。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a- Lago）發表講話。（Reuters）

澤連斯基其後反駁指，非常尊重特朗普，但不幸對方「活在假訊息空間中」（lives in disinformation space）。

特朗普其後在其個人社交平台truth social指控澤連斯基「拒絕舉行選舉」，「在烏克蘭國內的民調低迷」，「而他唯一擅長的事情就是將前美國總統拜登（Joe Biden）像拉小提琴一樣玩弄於股掌」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）「隔空交火」。特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」，並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」（truthsocial@realDonaldTrump）

據報道，特拉普嘲諷澤連斯基只是「一位小有成就的喜劇演員」，居然能夠「說服美國花費3500億美元（約2.72萬億港元），去發動一場不可能打贏、根本就沒有必要發動的戰爭，但是，假如沒有美國和特朗普，澤連斯基將永遠無法解決這場戰爭」。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）與美國總統特朗普通話話。（X@ZelenskyyUa)

特朗普又指「我們的談判進展順利，正致力結束與俄羅斯的戰爭，大家都承認只有特朗普和特朗普政府才能做到這一點。拜登從未嘗試過，歐洲亦未能帶來和平，而澤連斯基可能只想繼續「佔便宜」」。