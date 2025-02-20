微軟首款量子運算晶片Majorana 1　助量子電腦應用有望數年後實現

美國科技巨頭微軟（Microsoft）於周三（2月19日）推出旗下首款量子運算晶片Majorana 1，並在權威科學期刊《自然》上發表相關研究成果，指這晶片在運算穩定性和錯誤率方面優於競爭對手，還預測在未來幾年內，搭載此晶片的量子電腦將進入實際應用階段。



圖為2025年2月19日微軟公布的旗下量子運算晶片圖片。（Reuters）

微軟透露Majorana 1目前擁有8個量子位元（Qubits），並指未來有望擴展至容納100萬個量子位元。這晶片採用一種名為拓撲導體（Topoconductor）的新型材料，這種材料由砷化銦半導體和鋁超導體在原子層面上構建而成，是微軟歷經20年研究的成果。

量子位元作為量子電腦最基本的運算單元，雖然運算速度極快，但也容易受到如外太空中的亞原子粒子等微小因素的干擾而產生錯誤。

微軟認為這項技術是其產品在穩定性和錯誤率上優於競爭對手的主要原因，是因為它使得微軟能夠用更少的量子位元來製造出實用的量子電腦。

圖為2025年2月19日微軟公布的旗下量子運算晶片圖片。（Reuters）

Majorana 1目前尚未開放銷售和使用，微軟期望使用數百個量子位元就能夠開始發展商用和實際應用量子電腦。Google去年推出具有105個量子位元的量子運算晶片Willow，數量遠超過微軟的Majorana 1。