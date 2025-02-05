據報中國考慮對英特爾展開反壟斷調查

英媒引述消息人士指，中國正在考慮對美國晶片製造商Intel（英特爾）展開新的調查，以尋求在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的談判中獲得籌碼。



英國金融時報報道，中國國家市場監督管理總局（下稱市監總局）周二（2月4日）宣布已對Google和英偉達（Nvidia）展開反壟斷調查。據悉，目前未知針對英特爾的調查性質，而是否正式啟動調查或取決於中美關係，預計國家主席習近平將在未來幾天與特朗普舉行會談。

中國正考慮對英特爾（Intel）展開調查。（Getty Images）

市監總局去年12月亦宣布對英偉達展開類似的反壟斷調查，報道又引述清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭稱，今次中國對美國科技企業的調查，可能是針對特朗普對中國加徵關稅採取報復措施的一部分。

中國是Intel全球最大的市場，超過了美國。根據Intel數據顯示，該公司2024年在中國的銷售額達到155億美元（約1207億港元），佔其全球營收的29%。