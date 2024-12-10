Google推量子運算晶片　稱僅5分鐘計出超級電腦耗10澗年難題

美國科技公司Google在12月9日推出一款量子晶片，稱其克服了量子運算的重大挑戰，僅需5分鐘就能完成時下最先進電腦也要花費10澗年（即10²⁵年，26位數字）時間才能完成的計算，這一時間長度遠遠超過人類已知宇宙的年齡。



綜合外媒報導，這款名為Willow的量子晶片所製成的量子電腦，與現在的傳統電腦極為不同，通過依靠量子力學完成計算，因而計算速度遠遠超過傳統電腦。世界上各公司均有投資量子計算，微軟（Microsof）、IBM等都加入競逐行列。

能完成如此巨量運算的晶片尺寸僅有4平方厘米（約0.62平方英寸），內含105個「量子位元」（Qubits），這是量子電腦最基本的運算單元。它們的運算速度雖極快、卻也容易出錯，因為它們可能受到例如外太空中產生的亞原子粒子等微小因素干擾。

Google在週一推出量子晶片，稱僅5分鐘計出超級電腦耗10秭年難題，圖為量子晶片Willow。（截圖自YouTube@GoogleQuantumAI）

雖然競爭對手可能正在開發擁有更多量子位的晶片，但Google正專注於提高其量子位的可靠性。Google日前在發表於《自然》（Nature）期刊的研究論文表示，已發現了一種串聯Willow晶片量子位元方法，隨着量子位元數量增加，出錯頻率反而能下降。

科學家希望通過量子電腦加快計算複雜程序，例如用於開發新藥。不過Google表示，Willow目前是基於實驗性質才製出的量子晶片，要想令量子電腦投入商業使用，還需要數年時間和數十億美元的開發才有望實現。