女子世界盃強吻風波︱魯比爾斯性侵罪成罰款逾1萬歐元　揚言上訴

西班牙足總（RFEF）前主席魯比爾斯（Luis Rubiales）2023年被指在未經對方同意下，嘴對嘴強吻女足球員艾莫素（Jenni Hermoso）而被起訴。西班牙高等法院於2月19日裁定，其行為觸犯性侵罪，處以逾10,000歐元罰款，其脅迫罪名不成立。魯比爾斯向路透社表示，將對法庭判決提出上訴。



圖為2025年2月12日，魯比爾斯（Luis Rubiales）就強吻案於西班牙馬德里的法院出庭。（Reuters）

禁進入艾莫素200公尺範圍 另賠償3,000歐元

2023年8月，西班牙隊在女子世界盃奪冠後，現年47歲的魯比爾斯在頒獎典禮上強吻艾莫素，艾莫素稱並非自願。但魯比爾斯稱是雙方願意的行為，否認有任何不當。

法官Jose Manuel Fernandez-Prieto於19日裁決表示，他相信艾莫素的證詞，即沒有同意被吻。法官認為，這宗性侵犯「雖然應受譴責」，但沒有涉及暴力或恐嚇，程度較為輕微，魯比爾斯不應被判入獄。

判決除對魯比爾斯進行罰款，也禁止他進入艾莫素200公尺範圍內，並且一年內禁止與她聯繫。另需向艾莫素賠償3,000歐元。

圖為2025年2月3日，艾莫素（Jenni Hermoso）就強吻案於西班牙馬德里的法院出庭。（Reuters）

涉強迫艾莫素稱自願 同案3被告脫罪

同案另有3名被告：前國家隊主帥維達（Jorge Vilda）、現任西班牙足協體育總監Albert Luque及營銷主管Ruben Rivera。他們被指強迫艾莫素承認自願被吻，涉向艾莫素及親友「持續施壓」，法院裁定3人無罪。

此宗強吻事件在西班牙備受注目，迫使魯比爾斯辭任西班牙足總主席，以及歐洲足協執委會副主席職務，檢方並尋求對他判監。西班牙平等部長Ana Redondo稱，在未經事主同意下強吻，可以構成性侵，法官已在判決中證實這一點。受害者應受到尊重，這是法律規定，不應受到質疑。