女子世界盃強吻風波︱更多內情曝光　魯比爾斯曾向英格蘭球員下手

西班牙前足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃決賽的種種劣行，震驚全球，他不止因強吻冠軍隊成員艾莫素（Jenni Hermoso）引發軒然大波，早前遭國際足協（FIFA）禁止涉足一切足球相關活動3年。

之後當日更多內情曝光，英格蘭足總主席親證，魯比爾斯不止向一班西班牙球員毛手毛腳，連對手英格蘭一班球員亦遭到他「鹹豬手」甚至強吻。



魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

今年8月女子足球世界盃決賽，西班牙女足擊敗英格蘭首度封后，當時以西班牙足總主席身份擔任頒獎嘉賓之一的魯比爾斯，在頒獎台上興奮地抓抱多位西班牙球員，當中更嘴對嘴強吻前鋒艾莫素。而在此之前，他亦被拍得在觀眾席上慶祝西班牙獲勝期間，抓着下體模擬自瀆動作的穢褻行為，同場觀戰的西班牙王后Letizia和16歲的公主Sofia，正在他身旁不遠。

他的劣行被廣泛批評，即使不情不願地道歉，仍堅拒下台，FIFA之後暫停他的職務，並作出調查。西班牙檢察官亦介入，並建議艾莫素提案起訴。

西班牙前足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在強吻事年後，一度堅拒辭職。（路透社）

遭FIFA重罰禁止參與足球事務3年

事件在西班牙鬧得沸沸揚揚，魯比爾斯的母親更認定外界「迫害」兒子，將自己反鎖在當地一間教堂絕食抗議。西班牙足總原本一直力撐魯比爾斯，惟當時有消息指，FIFA威脅禁止西班牙各級別國家隊及球會參與旗下賽事，西班牙足總一眾高層因而紛紛轉軚，要求魯比爾斯辭職下台。他終在9月辭去西班牙足總主席職務，當時指出「他的職位已無法再執行下去」。

FIFA10月30日宣布，魯比爾斯因違反紀律守則第13條，禁止他參與任何足球事務3年。46歲的魯比爾斯宣稱那個吻出自雙方自願，但艾莫素否認，並向他提出起訴，事件無疑為西班牙女足創下歷史成就一刻蒙上陰影。

FIFA並無交代紀律聆訊過程，僅在聲明中稱，「案件涉及2023年8月23日女子世界盃決賽期間發生的事件，並導致魯比爾斯被暫停職務90日。」然而FIFA曾指，是次調查涉及「正當行為的基本原則」以及「為國際足協及／或足球運動帶來不名譽的行為」。

近日FIFA就事件發出書面聲明，「鑒於事件的嚴重程度、影響力以及答辯人（魯比爾斯）的行為對FIFA、女子足球以至女子運動整體帶來的重大負面影響，委員會希望強調它曾嘗試施以更嚴厲制裁。」FIFA隨即指出，在「強烈疑慮」之下，紀律委員會對3年禁令感到滿意，認為懲罰已具足夠阻嚇作用。

女子世界盃決賽頒獎禮上，魯比爾斯亦很肉緊地擁抱英格蘭足總主席曉域。（Getty Images）

英格蘭足總主席親證劣行

魯比爾斯抱怨未獲自辯機會，表示會提出上訴。FIFA紀律委員會卻稱，不能輕視魯比爾斯的行為對艾莫素在心理健康和球員生涯方面帶來的影響，指出魯比爾斯曾利用職權發表一些未經球員同意便引述她言論的聲明。委員會強調，由足總主席向旗下另一性別球員作出那樣的一個吻，「是完全不能接受」，此外魯比爾斯在「數個場合之中亦違反正當行為的基本原則」，以「令人不愉快的動作或行為」為足球帶來不名譽。

魯比爾斯的種種劣行，之前一直集中在他對西班牙球員毛手毛腳，直到FIFA調查報告近日曝光，當中包括英格蘭足總主席曉域（Debbie Hewitt）在女子世界盃決賽當日的見聞，她指出魯比爾斯在頒獎禮上用手撫摸英格蘭球員甘思（Laura Coombs）的臉，並疑似強吻守將布朗絲（Lucy Bronze）面部，讓她感到「極度不舒服和尷尬」。

魯比爾斯回應愈描愈黑

曉域宣稱，魯比爾斯「跟每個球員握手，並在她們經過的時候，觸摸部分球員的手臂。他繼而『捧着及撫摸』（cupped and stroked）甘思的臉。」曉域當下已覺有點不妥，魯比爾斯之後再「強行吻向布朗絲的臉」。

魯比爾斯回應，聲稱他那些「溫柔安慰」的舉動被解讀為「變態行為」，「絕對是嘔心的」。他補充，「首先，甘思小姐在決賽中受傷，頭部要縫針並綁上繃帶……其次，布朗絲小姐不止在西班牙踢波，數月前也已在西班牙贏得超級盃冠軍。」

他嘗試以甘思受傷來為自己的行為辯護，有意思的是，當日甘思根本沒有受傷，她全程坐在後備席，並未上陣。英格蘭當日頭部受傷的另有其人，守將格蓮活特（Alex Greenwood）跟西班牙球員芭娜威露相撞後要包紮頭部，隨後繼續作賽。如此一來，魯比爾斯的解釋只會令事件愈描愈黑。