女子世界盃強吻風波︱魯比爾斯遭起訴性侵及脅迫　檢方促囚2.5年

西班牙足總（RFEF）前主席魯比爾斯（Luis Rubiales）去年因嘴對嘴強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso）飽受抨擊，終辭任西班牙足總主席及歐洲足協執委會副主席職務，但風波並未平息。西班牙檢方對他作出起訴，指其強吻涉及一項性侵犯罪及一項脅迫罪，分別最高可判監一年和18個月，即合共2.5年。



去年8月，西班牙隊在女子世界盃奪冠後，現年46歲的魯比爾斯在頒獎典禮上強吻艾莫素，艾莫素稱並非自願。但魯比爾斯稱是雙方願意的行為，否認有任何不當。

艾莫素向魯比爾斯提出訴訟。（Getty Images）

另3人涉向艾莫素施壓被起訴

路透社報道，根據檢察官Marta Durantez的起訴書，除對魯比爾斯提出起訴，並檢控前國家隊主帥維達（Jorge Vilda）、現任西班牙足協體育總監Albert Luque及營銷主管Ruben Rivera，原因是3人涉嫌強迫艾莫素承認自願被吻。3人被指直接向艾莫素及親友「持續施壓」，最高可被判囚18個月，3人已否認控罪。

檢方促賠償及頒禁制令

起訴書要求，魯比爾斯應向艾莫素支付5萬歐元賠償金；另外5萬歐元則由魯比爾斯與另外3名被告共同支付。此外，檢察官並要求法院頒禁制令，禁止魯比爾斯在未來7年半，進入艾莫素200公尺範圍，並禁止與她交流。

但根據西班牙刑法，當單項指控刑期不超過兩年時，法官可判處緩刑，即使魯比爾斯罪成，也未必需要監禁。