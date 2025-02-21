盧拉：特朗普想當「世界皇帝」　籲尊重其他國家主櫂

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）直指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）想當「世界的皇帝」，並呼籲特朗普尊重其他國家的主權。



法媒法新社報道，盧拉周四（2月20日）在巴西接受廣播電台採訪時說，第二次世界大戰後的民主是過去70年來最佳治理的典範，但特朗普行為方式表明，他想成為「世界的皇帝」，「他試圖干涉所有國家和所有公共政策」。

特朗普此前抨擊烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是「獨裁者」，並敦促他儘快採取行動，否則國家不保。

2025年2月19日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州邁阿密舉行的「FII 優先」沙特阿拉伯投資峰會上發表演說。（Reuters）

盧拉雖未具體舉例，但敦促特朗普「認識到必須尊重每個國家的主權」。他也重申，美國是巴西重要的商業夥伴，希望美國做出更多友好姿態。

他在談到華盛頓宣布對從巴西進口產品徵收關稅時說：「我們希望這種保護主義能夠停止。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

