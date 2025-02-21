盧拉：特朗普想當「世界皇帝」 籲尊重其他國家主櫂
撰文：聯合早報
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巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）直指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）想當「世界的皇帝」，並呼籲特朗普尊重其他國家的主權。
法媒法新社報道，盧拉周四（2月20日）在巴西接受廣播電台採訪時說，第二次世界大戰後的民主是過去70年來最佳治理的典範，但特朗普行為方式表明，他想成為「世界的皇帝」，「他試圖干涉所有國家和所有公共政策」。
特朗普此前抨擊烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是「獨裁者」，並敦促他儘快採取行動，否則國家不保。
盧拉雖未具體舉例，但敦促特朗普「認識到必須尊重每個國家的主權」。他也重申，美國是巴西重要的商業夥伴，希望美國做出更多友好姿態。
他在談到華盛頓宣布對從巴西進口產品徵收關稅時說：「我們希望這種保護主義能夠停止。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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