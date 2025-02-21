美國安顧問：特朗普對澤連斯基非常失望　烏克蘭必須簽署礦產協議

英國媒體2月20日報道，美國家安全顧問出席白宮新聞發布會時表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）未能「回到談判桌」並「抓住機會」實現美國致力促成的和平感到「非常沮喪」（very frustrated）。沃爾茲同時指烏克蘭必須返回談判桌，與美方討論上周提出的礦產協議。



據英國《衛報》報道，美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）回答記者提問提到，特朗普總統現在顯然對澤連斯基非常失望，事實上他沒有返回談判桌，也不願意接受我們提供的這個機會，我相信他最終會意識到這一點，我希望他盡快改變態度。

2025年2月20日，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt，左二）與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，左一）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，右二）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller，右一）一起在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

沃爾茲又指，正如我們向俄羅斯官員明確表示的那樣，而我今天也再次強調，特朗普總統致力於停止戰鬥並向前邁進。

據報道，沃爾茲同時指澤連斯基早前對特朗普的批評不可以接受（unacceptable），而烏克蘭必須簽署礦產協議，將一半礦產資源轉移給美國。

該協議提議烏克蘭向華盛頓提供價值5,000億美元（約3萬8884億港元）的天然資源，包括石油和天然氣，以償還美國就3年俄烏戰爭提供的援助金額。

2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

沃爾茲又強調，美國歡迎歐洲對烏克蘭提供安全保障，並敦促所有北約成員國在今年6月舉行的北約峰會前，按照承諾，將國防預算提升至國民生產總值（GDP）的2%。