澳洲壯男游泳遭「世上最毒海怪」螫一口　「極速全身麻痺」險喪命

澳洲一名43歲男子在悉尼海邊游泳時，被號稱世上最毒的「藍環章魚」螫咬，儘管緊急就醫，仍迅速陷入全身麻痺，甚至差點喪命。



News.com.au等澳媒報道，2月5日下午1時左右，卡爾曼（Jaun-Paul “JP” Kalman）在知名的巴爾莫拉海灘（Balmoral Beach）游泳，意外發現自己的手，正被一隻藍環章魚螫咬，而且很快就麻掉，嚇得火速前往醫院。

澳洲一名43歲男子在悉尼海邊游泳時被號稱世上最毒的「藍環章魚」螫咬，差點喪命。（Facebook@mosmancollective）

澳洲一名43歲男子在悉尼海邊游泳時被號稱世上最毒的「藍環章魚」螫咬，差點喪命。（Facebook@mosmancollective）

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卡爾曼下午2時抵達醫院，但「那時我已經沒有真正的說話能力，所有力氣都耗盡了」，又過了半小時，他已經被毒液完全麻痺：

我甚麼都聽得見，甚麼都看得見，也感覺得到他們在觸碰我。我只是完全麻痺了……

最後就連眼睛也睜不開。

卡爾曼形容，麻痺過程就像「被一頭大象壓住全身」，讓他恐慌到在內心自問：

噢，天啊，這就是生命的終點嗎？

隨後，卡爾曼接受藥物誘導，進入昏迷狀態20小時。儘管在接受救治，並且恢復意識之後，他已於7日順利出院，但隨後又歷經3次麻痺事件，其中一次還嚴重到必須再次住院，幸好最終依然挺了過來。

藍環章魚（blue-ringed octopus）是世上最毒的海洋生物之一，平時性格溫順，外表呈現淡棕色或深黃色，唯有感覺遭受威脅時，才會出現典型的藍色發光圓環。

藍環章魚身長僅約4至6厘米，由於體型迷你，牠的螫咬一開始幾乎不會讓人感覺到疼痛，但毒液卻能夠導致呼吸停止、心臟衰竭、失明、麻痺、甚至窒息而死。一隻藍環章魚含有的毒液，可以在幾分鐘內殺死26名成人。

事實上，光是今年2月初，巴爾莫拉海灘就發生多宗藍環章魚咬人事件。當地政府警告，民眾在多岩潮汐區應該保持警惕，萬一真的被螫咬，也必須立即尋求醫療協助。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】