澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊　仲行近攞手機拍片　下秒險斷頭慘死

澳洲一名女子搭船出遊時，意外發現船旁邊有一條鱷魚在水中埋伏，她好奇靠近用手機拍攝時，鱷魚瞬間衝出水面張開血盆大口，讓她差點就慘死在鏡頭前。驚險短片在TikTok上瘋傳。



約9秒的影片中可看到，女子瑞安娜（Rhiana Newberry）坐在一艘漁船上，漁船旁邊還有防護網。

然而水中卻漸漸浮出一顆動物的頭，她好奇上前想看清楚時，身旁男子大喊「小心」，鱷魚瞬間衝出水面往她的頭咬過來……

縮遲半秒後果不敢想像 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

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影片獲得上萬人點閱，驚險畫面讓網友害怕表示，「天啊，我以後再也不敢游泳了」。

瑞安娜表示，因為釣的魚一直消失，她才發現水中有東西，「我拍攝鱷魚時，完全沒想到牠會突然衝上來，嚇到手機差點掉到水中，超近的」，幸好鱷魚沒有咬到任何人。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】