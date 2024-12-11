台海邊木頭竟滿佈這「劇毒生物」觸碰可致命 死後數小時仍能傷人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
颱風康芮襲台，強風豪雨為花蓮海岸線帶來超過1萬噸漂流木，經縣府公告指定區域後，上月23日開放撿拾，吸引許多民眾前往尋寶。沒想到有人在海岸發現有劇毒的僧帽水母，專家表示，僧帽水母的毒性會造成劇痛，提醒大家不要碰觸。
8日有民眾在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指出花蓮海邊出現很多僧帽水母，幾乎在浪花打上來的地方都能看到，雖然大多數看起來乾癟，但如果要去花蓮海邊撿漂流木或堆木屋，請注意每一次腳步，尤其是帶小孩來玩的家長，勿在海邊赤腳，一定要注意安全。
岸上木頭滿佈劇毒僧帽水母 點圖放大瀏覽：
+6
黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，雖然僧帽水母在東部海岸不經常看到，不過一段時間會發現其蹤影。而僧帽水母有毒，碰觸到會造成劇痛，毒素可能影響人體機能，嚴重甚至致死，提醒民眾就算僧帽水母確認死亡，仍不要隨意碰觸。
東管處提醒，僧帽水母會造成劇痛，留下紅色鞭痕，要2至3天才能消散，其毒素可滲入到淋巴結，並造成更深入的痛楚。水母上的刺也會造成過敏反應，如發熱、休克及干擾心臟與肺部功能，嚴重時更會致命，不過致命的例子較罕見；且就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍能造成同樣傷害。
【延伸閱讀】日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煲湯試食 水族館專家：極不建議
點圖放大瀏覽：
+25
【同場加映】整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人（點擊放大瀏覽）：
+20
美國男子海灘釣到「巨魚」 旁人嚇壞：你釣到大白鯊澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死空靈系美少女創業遇疫情破產 去鄉下耕田釣魚過窮苦生活意外爆紅上海孝順女包下超市魚缸讓老父休閒釣魚 奇特畫面惹網民熱議美國男釣出巨魚「肚凸凸」用力一摸：硬硬的！劏開驚見內藏性玩具日本網民釣出神獸級「綠寶石魚」魚身半透明閃令令靚到似貴價擺設
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】