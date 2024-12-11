台海邊木頭竟滿佈這「劇毒生物」觸碰可致命　死後數小時仍能傷人

颱風康芮襲台，強風豪雨為花蓮海岸線帶來超過1萬噸漂流木，經縣府公告指定區域後，上月23日開放撿拾，吸引許多民眾前往尋寶。沒想到有人在海岸發現有劇毒的僧帽水母，專家表示，僧帽水母的毒性會造成劇痛，提醒大家不要碰觸。



8日有民眾在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指出花蓮海邊出現很多僧帽水母，幾乎在浪花打上來的地方都能看到，雖然大多數看起來乾癟，但如果要去花蓮海邊撿漂流木或堆木屋，請注意每一次腳步，尤其是帶小孩來玩的家長，勿在海邊赤腳，一定要注意安全。

有民眾在花蓮海岸發現有劇毒的僧帽水母，提醒大家注意安全。（Facebook@花蓮同鄉會）

岸上木頭滿佈劇毒僧帽水母 點圖放大瀏覽：

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黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，雖然僧帽水母在東部海岸不經常看到，不過一段時間會發現其蹤影。而僧帽水母有毒，碰觸到會造成劇痛，毒素可能影響人體機能，嚴重甚至致死，提醒民眾就算僧帽水母確認死亡，仍不要隨意碰觸。

東管處提醒，僧帽水母會造成劇痛，留下紅色鞭痕，要2至3天才能消散，其毒素可滲入到淋巴結，並造成更深入的痛楚。水母上的刺也會造成過敏反應，如發熱、休克及干擾心臟與肺部功能，嚴重時更會致命，不過致命的例子較罕見；且就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍能造成同樣傷害。

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