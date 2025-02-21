Elon Musk保守主義集會揮舞電鋸　「怒斬官僚主義」｜有片

美國富豪馬斯克（Elon Musk）2月20日出現在華盛頓郊外的保守政治行動會議（CPAC）上，揮舞着電鋸，稱要對官僚主義「開刀」，並表示願意對美聯儲進行審計，並指責民主黨「叛國」。



馬斯克：「官僚主義看招！」

馬斯克當天早前時候與阿根廷總統米萊（Javier Milei）會面，隨後米萊在CPAC現場拿出電鋸給了馬斯克，這把紅色電鋸上面寫有米萊的選舉口號「自由萬歲，去他的！（西班牙語：Viva la libertad, carajo）」

隨後馬斯克揮舞電鋸並高呼：「這是給官僚主義（Bureaucracy）的電鋸！」

2025年2月20日，美國馬里蘭州，馬斯克（Elon Musk）在保守政治行動會議（CPAC）上揮舞阿根廷總統米萊（Javier Milei）贈與的電鋸。（Reuters）

在會議上，馬斯克狠批前總統拜登（Joe Biden）政府的移民政策，特別提到了一款應用程序，近100萬人使用該程式以2年期許可進入美國並有資格工作。他指責拜登和民主黨這樣做是為了在搖擺州份獲得更多支持。

他斥責此舉是「叛國罪」，目的是「顛覆美國民主的天平」。並表示他們正在考慮審計美國聯儲局。